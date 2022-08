Schwerer Unfall auf Landstraße - Verursacherin „volltrunken“

Von: Carl-Christian Eick

Folgenschwerer Unfall auf der Staatsstraße 2070 zwischen Egling und Ohnböck: Eine laut Polizei volltrunkene Autofahrerin hatte in einer Kurve die Gewalt über ihren Pkw verloren. Der Kia geriet auf die Gegenfahrbahn. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine Eglingerin (45) hat am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2070 einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei war die Frau „volltrunken“.

Egling – Eine 45 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2070 einen folgenschweren Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war die Frau „volltrunken“, das Atemalkoholtestgerät zeigte knapp 2,8 Promille an.

Schwerer Unfall auf Staatsstraße 2070 - Verursacherin „volltrunken“

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Eglingerin auf ihrer Fahrt von Egling in Richtung des Ortsteils Öhnböck auf der Staatsstraße mit ihrem Kleinwagen der Marke Kia in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw zunächst mit dem Ford eines Eglingers (60), in dem zwei weitere Personen saßen. Anschließend krachte der Kia gegen den VW Touran eines 43-Jährigen aus Wielenbach (Landkreis Weilheim-Schongau). „In dem VW saßen ebenfalls zwei weitere Personen und ein Hund“, berichtet Hauptkommissarin Christina Loy.

Bei Unfall auf Landstraße: Frau erleidet schwere Verletzungen

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Unfallverursacherin nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Auch der Beifahrer im Ford, ein Eglinger (26), musste aufgrund leichter Verletzungen in einer Klinik behandelt werden. Polizeisprecherin Loy: „Alle anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.“ Der Gesamtsachschaden beträgt rund 30 000 Euro.

„Eine unübersichtliche Einsatzstelle über etwa 200 Meter Länge erwartete die ersten Einsatzkräfte“, bilanziert Stefan Kießkalt, Pressesprecher der Kreisbrandinspektion. Die Erstmeldung „Person eingeklemmt“ habe sich zum Glück nicht bestätigt, „sodass die alarmierten Feuerwehren aus Wolfratshausen und Dingharting auf der Anfahrt abbestellt werden konnten“.

Alarmierter Rettungshubschrauber kann wieder abdrehen

Laut Kießkalt übernahmen die Kräfte der Feuerwehren aus Thanning und Egling die Erstversorgung der Unfallopfer, sorgten für den Brandschutz an der Unglücksstelle und sperrten die 2070. Alle Hände voll zu tun hatten darüber hinaus die Besatzungen von sechs Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst.

Zur Unterstützung war zudem die Schnelle-Einsatz-Gruppe (SEG) Wolfratshausen vor Ort. Kießkalt: „Ein Rettungshubschrauber konnte noch während des Anflugs abbestellt werden, insgesamt waren 50 Ehrenamtliche der Feuerwehren aus Egling und Thanning sowie der Kreisbrandinspektion vor Ort.“ (cce)

