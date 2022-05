Schwerer Autounfall bei Deining: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Volker Ufertinger

Mit dem Rettungshubschrauber musste die schwer verletzte Wolfratshauserin in eine Klinik geflogen werden. © ADAC SE

Zwischen Straßlach und Deining sind am Freitag drei Autos kollidiert. Dabei wurde eine Wolfratshauserin schwer verletzt.

Egling – Auf der Staatsstraße 2072 zwischen Straßlach und Deining hat sich am vergangenen Freitag ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Wolfratshauser Polizei mitteilt, fuhr ein Tölzer (43) gegen 13.30 Uhr in Richtung Deining. Laut Polizei prallte er kurz nach der Abzweigung zum Bruckenfischer, am Lohberg, aus Unaufmerksamkeit auf das vor ihm befindliche Auto einer Wolfratshauserin (59).

Deren Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto ihres Vordermanns, eines Tölzers (50), geschoben. Bei dieser Kollision verletzte sich die Wolfratshauserin schwer. Um sie zu versorgen, musste die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs entfernen. Danach wurde sie mit dem Rettungshelikopter in das Krankenhaus Harlaching geflogen.

Der Unfallverursacher musste mit einem Rettungswagen nach Harlaching gefahren werden. Glück im Unglück hatte der dritte Beteiligte, er blieb unverletzt. Die Staatsstraße war eine Stunde lang gesperrt. Es waren 25 Rettungskräfte der Feuerwehr Deining und Egling im Einsatz sowie zwei Notärzte.

