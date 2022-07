Ehemaliges Springer-Anwesen: Neue Tagespflege für Senioren eingeweiht

Von: Volker Ufertinger

Mit Gottes Segen: Diakon Walter Herholz und Pfarrerin Elke Eilert weihten die neue Tagespflege in Egling. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die neue Seniorentagespflege in Egling dient nicht nur den älteren Mitbürgern, sondern entlastet auch die Angehörigen. Am Dienstag wurde sie eingeweiht.

Egling – SenTa: So lautet die Abkürzung für die Seniorentagespflege, die seit 1. April im ehemaligen Springer-Anwesen gegenüber dem Rathaus betrieben wird. Am Dienstag ist sie offiziell eingeweiht worden, und zwar im Beisein von mehreren Senioren, die der Zeremonie mit einem Lächeln folgten. Sie fühlten sich offensichtlich wohl in den hellen, barrierefreien und mit Sinn fürs Detail geschmückten Räumen. 17 Plätze bietet SenTa. Im Moment sind acht davon belegt.

Der Eigenanteil fängt bei 25 Euro an

Dass die Eröffnung eine gute Nachricht nicht nur für die Senioren, sondern auch für die pflegenden Angehörigen ist, betonte der Vorstand des Betreibers, Karl Schulz von der Rummelsberger-Diakonie. Er fragte in die Runde: „Wie möchten Sie ihren Ruhestand verbringen?“ Freilich, jeder wünscht sich, so lange wie möglich bei körperlicher und geistiger Gesundheit in den eigenen vier Wänden verbringen zu können. Häufig braucht man im Alter aber Hilfe. Genau diese bietet die Tagespflege von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Das sei gut für die Senioren, die gemeinsam den Tag gestalten können. Es diene aber auch der Entlastung der nächsten Verwandten. „Die Gefahr, dass sie ihr eigenes Leben hintanstellen, ist groß“, sagte Schulz.

Die Zwei von der Tagespflege: Pflegediensleiterin Claudia Karl (li.) und ihre Stellvertreterin Melanie Wagner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vize-Landrat Thomas Holz beglückwünschte die Gemeinde, die das ehemalige Springer-Anwesen gekauft und das Erdgeschoss diesem sozialen Zweck zugeführt hatte. „Das ist ein wichtiger Baustein für die Seniorenpflege im Landkreis“, sagte er. Der Kochler Bürgermeister erinnerte daran, dass die demografische Entwicklung die Kommunen dazu zwinge, tätig zu werden. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. „Bis ins Jahr 2040 wird die Anzahl der über 80-Jährigen in Egling um 50 Prozent steigen“, erklärte er. Mit SenTa gebe es in der Gemeinde jetzt in Summe 128 solitäre Pflegeplätze. „Das ist nicht schlecht, aber es gibt auch noch Luft nach oben.“

Bürgermeister Hubert Oberhauser hielt eine sehr persönliche Ansprache. So erzählte er, dass die einstige Besitzerin des Springer-Anwesens, Berta Springer („die Schmiedin“), lange in der Gastwirtschaft seines Vaters gearbeitet habe. Für ihn schloss sich ein Kreis, als er nach dem Tod der Schmiedin im Jahr 2015 das Haus nach zähen Verhandlungen für die Gemeinde erwarb. „Heute ist für mich ein wunderschöner Tag“, sagte er. Er bedankte sich bei seinem Gemeinderat, „der mich und meine Vision voll unterstützt hat“.

Der Rathauschef zeigte sich außerordentlich zufrieden damit, wie sich alles gefügt hat. „Ich freue mich sehr, dass ein kirchlicher Träger gefunden wurde“, sagte er. Wichtig ist Oberhauser auch, dass SenTa ein Angebot „nicht nur für Begünstigte“ darstelle. Sprich: Die Tagespflege können sich auch normal verdienende Eglinger leisten, der Eigenanteil fängt, je nach Pflegestufe, bei 25 Euro an. Davon, dass Rummelsberger gute Arbeit macht, überzeugte er sich in regelmäßigen Telefonaten mit dem Standort Gaißach, der kürzlich eröffnet wurde.

Auch Zahlen wurden genannt. Das Unternehmen Springer-Anwesen startete an einem historischen Datum, nämlich dem 16. März 2020. „Ich glaube, wir haben den Lockdown gut genutzt“, scherzte der Rathauschef. Die Baukosten für das gesamte Gebäude beliefen sich auf 2,9 Millionen Euro. Allerdings: „Ohne staatliche Zuwendung hätten wir so nicht bauen können.“ Dann übergab Oberhauser Dienststellenleiterin Sibylle Spindler zwei Geschenke: das Eglinger Gemeindewappen („Es darf ersichtlich sein, wer der Hausherr ist“) sowie ein Foto des alten Gebäudes mit den ehemaligen Besitzern Georg und Berta Springer. „Die Vorgeschichte sollte nicht vergessen werden.“

Infos im Internet: seniorentagespflege.de/egling

