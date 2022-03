So hilft Egling den Flüchtlingen aus der Ukraine

Von: Volker Ufertinger

Die Solidarität mit der Ukraine ist groß – auch in der Gemeinde Egling. © Symbolfoto: dpa

Der Krieg in der Ukraine ist auch in Egling angekommen. 20 Flüchtlinge sind bislang in der Großgemeinde gelandet. Und es werden sicher noch deutlich mehr.

Egling – Auch in Egling ist die Solidarität mit der Ukraine groß. Wie Bürgermeister Hubert Oberhauser in der Ratssitzung am Dienstag berichtete, sind bislang rund 20 Kriegsflüchtlinge in der Gemeinde angekommen. Dabei wird es wohl nicht bleiben. „Am Anfang hat es geheißen, dass mit einer Zahl zwischen 500 und 1200 Flüchtlingen für den Landkreis zu rechnen ist“, sagte Oberhauser. „Inzwischen wissen wir, dass es ein Vielfaches sein wird.“

Gemeinde macht Quartiere bezugsfertig

Um den Ankömmlingen ein Dach über dem Kopf bieten zu können, hat die Gemeinde die für Obdachlose gedachte Notunterkunft in Deining bezugsfertig gemacht. Auch im alten Schulhaus in Thanning werden demnächst Flüchtlinge unterkommen können. Laut Oberhauser leistet auch die Kirche ihren Beitrag und stellt Räumlichkeiten in Deining und Endlhausen zur Verfügung. Eine Ausnahme stellt das Pfarrhaus in Thanning dar, weil dort „Belastungen drin sind“.

Die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde ist groß: So hat der VdK zusammen mit der Nachbarschaftshilfe eine große Spendenaktion organisiert. Am kommenden Wochenende wird Gemeinderat Florian Sperl mit einem Hilfstransport nach Polen fahren. Eigentlich war die Fahrt schon vor einer Woche geplant, sie musste aber krankheitsbedingt verschoben werden.

Oberhauser zitierte aus dem Erfahrungsbericht seines Wolfratshauser Amtskollegen Klaus Heilinglechner, der mit einem Konvoi in die Partnerstadt Brody gefahren war und seine Eindrücke mit dem Satz zusammengefasst hatte: „Wenn man sieht, was da drüben abgeht, relativiert sich vieles, womit wir uns hier beschäftigen.“ Trotz allem demonstrierte der Rathauschef Optimismus: „Man muss mit allen rechnen, aber wir stellen uns der Herausforderung.“

