Trachtler-Chef macht es vor: So lebt es sich mit zwei Hausschweinen

Von: Volker Ufertinger

Vertrauensverhältnis: Paul (mit Paula) und Johanna Miller (mit Willi) leben seit acht Jahren zusammen im Eglinger Ortsteil Attenham. Zurzeit kriegen die Tiere ihr Sommerfell, daher der kahle Rücken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Chef der „Wendlstoana“ Thanning, Paul Miller, hat zwei Hausschweine. Das ist extrem selten. Miller und seine Frau lieben die Viecher - und sind von ihnen fasziniert.

Egling – Die Frage „Wie geht’s eigentlich der Paula und dem Willi?“ hört Paul Miller immer wieder. Als Gemeinderat und Chef des Trachtenvereins „Wendlstoana“ Thanning muss er regelmäßig Bericht über seine Haustiere erstatten. Der 59-Jährige und seine Frau Johanna haben nämlich weder Kaninchen, noch Hund oder Katze, sondern Hausschweine. Das ist in Süddeutschland extrem selten. „Sie gehören einfach dazu, sie sind wie Familienmitglieder“, sagt der Attenhamer.

Alles fing an mit einer Katzenhaar-Allergie

Acht Jahre ist es her, dass sich die Familie Miller für die borstigen Hausgenossen entschieden hat. Der Grund: Mit Hunden ist man bekanntlich ziemlich angehängt, und Miller hat eine Katzenhaar-Allergie. „Zwischenzeitlich war von einem Esel die Rede, aber da wäre der Aufwand schon gigantisch gewesen“, erzählt seine Frau, von Beruf Arzthelferin. Dann sah sie zufällig im Fernsehen einen Bericht über Hausschweine – und war hin und weg. Schließlich holten sie die Tiere bei einer Züchterin aus der Nähe von Kufstein, Paula für 200, Willi für 450 Euro. Die beiden sind Cousin und Cousine.

Die beiden waren nur am Anfang klein und süß

Am Anfang war das Duo noch genauso klein und possierlich, wie es der Begriff „Minischwein“ suggeriert. „Sie hatten eine schöne, apricotfarbene Haut und sind uns immer auf den Schoss gesprungen“, erinnert sich der Elektroniker. Aber das änderte sich im Lauf der Zeit. Haut und Fell dunkelten ein, in der Pubertät haben die zwei wild gerauft, und inzwischen bringen sie jeweils ein Kampfgewicht von etwa 70 Kilo auf die Waage. „Als Schmusetiere würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen“, sagt Miller. Einfach hinzugehen und ein Tier zu streicheln? Herrchen und Frauchen dürfen das, aber für Fremde ist es nicht ratsam.

Der Tagesablauf von Paula und Willi ist folgender: Wenn die Sonne aufgeht, stehen sie auf. Dann bringen ihnen Paul oder Johanna Miller einen Napf mit warmem Essen: gelbe Rüben, Weizenbruch, auf jeden Fall fleischlos, wie sie überhaupt vegetarisch ernährt werden. Dann verlassen sie ihren Stall – ins Haus dürfen sie nicht – und vertreiben sich die Zeit im Garten. Sie dösen, balgen, grunzen und schauen an der Fraßhauser Straße nach dem Rechten. Nebenher fressen sie Gras, Rosen und Geranien, weshalb es im Garten der Millers etwas kahler aussieht als anderswo. Um 14 Uhr gibt es noch einmal Obst oder Gemüse. Am liebsten ist es den Vierbeinern, wenn Paul Miller im Garten Homeoffice macht und sie im Idealfall ein bisschen krault. „Die haben schon ein saugutes Leben“, findet er.

Fasziniert ist der Eglinger vor allem davon, wie seine Hausgenossen die Welt wahrnehmen. Sehen können Paula und Willi wenig, dafür riechen und hören sie umso besser. Bestes Beispiel: Eine Zeit lang bildete der Systembetreuer bei Roche mit einem Kollegen eine Fahrgemeinschaft. Wenn er nach Hause kam, rührten sich Paula und Willi nur dann, wenn es sich um das eigene Auto gehandelt hat: Den Unterschied im Motorengeräusch hörten sie ganz genau. Die gängigen Vorurteile, dass Schweine schmutzig und dumm sind, kann er nicht bestätigen – ganz im Gegenteil. „Sie sind extrem reinlich“, sagt er. Und im Sommer legen die schlauen Viecher ihren Kopf gemütlich in den Schatten, während sie sich die Sonne auf die massigen Körper scheinen lassen.

Hausschweine Das Hausschwein (lateinisch Sus scrofa) ist die domestizierte Form des Wildschweins. Physiologisch sind sich Schwein und Mensch sehr ähnlich. Das betrifft nicht nur Krankheiten, sondern auch die Beschaffenheit von Fleisch und Fettgewebe. Schweine gelten als schmutzig. Untersuchungen zeigen jedoch, dass sie, wenn sie in Ställen gehalten werden, generell eine Ecke als Kotecke nutzen. Forscher vergleichen die Intelligenz der Vierbeiner mit der von Primaten – also sehr hoch. Minischweine (auch Minipig oder Mikroschweine genannt) werden als Haustiere zunehmend beliebter. Ursprünglich wurden sie kleiner gezüchtet, damit sie als Versuchstiere handlicher wurden. Vom Begriff „Mini“ sollte man sich nicht täuschen lassen, auch sie werden bis zu 100 Kilo schwer. Vonseiten des Landratsamts ist eine doppelte Umzäunung vorgeschrieben, um die Ausbreitung der Schweinepest zu verhindern. (vu)

Das wohl wichtigste Körperteil von Paula und Willi sind ihre Schnauzen. Sie sind extrem kräftig, die beiden können damit ohne Weiteres den Garten und sogar eine Kiesstraße umpflügen, um etwa an Löwenzahnwurzeln zu gelangen. Aber als Geruchsorgan ist sie auch extrem sensibel. Sie bewegt sich dauernd minimal hin und her – und „fühlt sich ein bisschen wie Leder an“, erzählt Miller. Wer sie streichelt, hat hinterher eine triefnasse Hand. „Das muss einem schon bewusst sein“, so der stolze Besitzer mit einem Lächeln.

Die Fürsorge um ihre Viecher geht bei den Attenhamern sogar so weit, dass sie ihren Urlaub immer nach ihnen ausrichten. Schweine sind zwar nicht so anhänglich wie Hunde, aber auch nicht so unabhängig wie Katzen. „Uns ist schon wichtig, dass jemand regelmäßig nach ihnen schaut“, sagt Johanna Miller. Etwa Tochter Vroni, die in München arbeitet und zu den Viechern ein besonderes Verhältnis hat. Wenn mal wieder jemand fragt, wie es Paula und Willi geht, wollen sie schließlich antworten können: „Prächtig, wie immer“.

