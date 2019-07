Egling trauert um Erich Wiedenbauer

Mit einem bewegenden Trauergottesdienst haben Bürger aus Neufahrn und ganz Egling Abschied von Erich Wiedenbauer geworden. Der langjährige Gemeinderat wurde nur 66 Jahre alt.

Egling – Schon beim Gaufest am vergangenen Sonntag in Thanning waren Zeichen der Trauer zu sehen. Die Veiglbergler Neufahrn trugen beim Umzug eine schwarze Krawatte, um deutlich zu machen, dass ein Mitglied verstorben war. Tatsächlich handelte sich um ein besonderes Mitglied, das sich um die Trachtler größte Verdienste erworben hatte: Erich Wiedenbauer, 50 Jahre Mitglied, lange Jahre Chef des Vereinsheims, Revisor und Kassier, war kurz zuvor im Alter von 66 Jahren einem langen Leiden erlegen. Die Nachricht machte schnell die Runde, die Bestürzung war groß.

Ein Andachtsjodler zum Abschied

+ Erich Wiedenbauer verstarb mit 66 Jahren. Wie groß die Anteilnahme in Neufahrn und in ganz Egling war, zeigte sich beim Trauergottesdienst am Donnerstag in Wiedenbauers geliebter Heimatgemeinde. Die Plätze in der Kirche St. Johannes der Täufer reichten nicht aus, ein Lautsprecher übertrug die Predigt von Pfarrer Manfred Wurzer nach draußen. Der Geistliche sprach über die Vergänglichkeit alles Irdischen und der Unvergänglichkeit des ewigen Lebens. „Wenn wir uns einsetzen für die Gemeinschaft, dann nehmen wir das mit“, sagte er. Zithermusik drang nach draußen, irgendwann der Andachtsjodler.

Wie sehr sich Wiedenbauer für seine Heimat stark gemacht hatte, wurde bei den Ansprachen deutlich, die an seinem Sarg gehalten wurden. Bürgermeister Hubert Oberhauser nahm sichtlich bewegt Abschied von einem guten Freund. In seiner Eigenschaft als Bürgermeister sprach er davon, dass Wiedenbauer – zugleich sein Sitznachbar im Gemeinderat – für die Freien Wähler drei Perioden im Gemeinderat gesessen hatte, von 1996 bis 2014. Wiedenbauer habe sich stets als „Anwalt von Neufahrn“ verstanden, gleichzeitig aber das Wohl der ganzen Gemeinde im Auge gehabt.

Ein vielsagender Scherz zum 50. Geburtstag

Dadurch, dass dem Elektrotechniker die Sache immer wichtiger gewesen sei als die Zugehörigkeit zu einer Partei oder Gruppierung, habe er „das positive Klima mitgestaltet, das heute bei uns herrscht“. Oberhauser erinnerte an eine vielsagende Episode: So wurde Wiedenbauer zu seinem 50. Geburtstag im Spaß die Verdienstmedaille der Neufahrner Vereine überreicht. In diesem Scherz steckte großer Ernst.

Nacheinander traten die Vertreter der verschiedenen Vereine hinter ihren Fahnen hervor und nahmen Abschied von ihrem großen Förder, manchem stockte die Stimme. Die Freiwillige Feuerwehr Neufahrn, der VdK, die Veteranen, der Trachtenverein, die Georgsschützen Ascholding: Überall war Wiedenbauer jahrzehntelang aktiv, meist in wichtigen Positionen. Alle erinnerten sich an einen geselligen, angenehmen Menschen, der gerne in die Berge ging, am liebsten in Südtirol. Und der fehlen wird, zuallererst der Familie, aber auch dem ganz Dorf.

Im besten Sinne typisch für den Verstorbenen war sein letzter Wille. Er hatte sich gewünscht, dass die Trauergemeinde anstelle von Kränzen oder Blumen etwas für den Kindergarten Neufahrn spendet. So kommt das Geld der Allgemeinheit zugute, für die er schon zu Lebzeiten so viel getan hat.