Verdienst-Medaille für Heiko Arndt

+ Heiko Arndt ist seit 1996 durchgehend Gemeinderat in Egling. © Foto: Archiv

Egling – Heiko Arndt hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag die Medaille für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung verliehen bekommen. Bürgermeister Hubert Oberhauser überreichte Arndt die Auszeichnung im Namen des bayerischen Innenministeriums. Zugleich erinnerte Oberhauser an die Fülle von Funktionen, die Arndt innehatte und immer noch innehat. So gehört der CSU-Mann seit dem 1. Mai 1996 dem Gemeinderat an. „Wir sind miteinander gestartet“, erinnerte der Rathauschef. Seit dem 5. Mai 2014 versieht Arndt, der zugleich Vorstand bei den Sportfreunden Egling ist, das Amt des Dritten Bürgermeisters. Auch im Kreistag war der Informatiker in hervorgehobener Position tätig, nämlich von 1996 bis 2014 als Fraktionsvorsitzender. „Ich hoffe, dass wir Dich bald wieder im Kreistag begrüßen dürfen“, so Oberhauser. Der Bürgermeister beglückwünschte seinen Stellvertreter und erklärte: „Offenbar kennt auch der Innenminister Deine Fähigkeiten.“