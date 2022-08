Heimat und Werte: Seit 90 Jahren erhalten die Schloßbergler bayerische Traditionen

Von: Rudi Stallein

Junge Teilnehmer des Festzuges zum Geburtstag des Traditionsvereins © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Feldgottesdienst, Festzug in traditionellem Gewand und eine Feier bei bestem Wetter: Die Schloßbergler Harmating feierten runden Geburtstag.

Egling – Der Herrgott meinte es gut mit den Schloßberglern Harmating. Zu deren 90. Gründungsjubiläum schaltete er drei Tage lang die Festbeleuchtung an. So fand der Festzug am Sonntag bei schönstem Kaiserwetter statt.

Ein Verein zum Erhalt von Heimat und Tradition: Seit 90 Jahren beharrlich bei der Sache

Nach einem ausgiebigen Weißwurst-Frühstück ging es für die rund 350 Trachtlerinnen und Trachtler zunächst auf kurzem Weg zum Feldgottesdienst, für den eine Wiese am südlichen Dorfrand hergerichtet worden war. Eine sanfte Brise wölbte gelegentlich die großen Tücher, die über den Sitzbänken vor dem Altar flatterten. Alle, die dort keinen Platz fanden, drängten sich im Schatten am Waldrand.

Heimat als Gemeinschaft: In der jetzigen Zeit besonders wichtig

Pfarrer Manfred Wurzer hob in seiner Predigt den Wert und die besondere Bedeutung der Trachtenvereine in der heutigen Zeit hervor. Er wählte dazu einen anschaulichen Vergleich. „Wo immer i mein’ Huat hinschmeiß, do bin i dahoam“, übersetzte er einen berühmten amerikanischen Song mit dem Titel „Wherever I lay my hat, that’s my home“. Dieses Lebensgefühl sei in Nordamerika auch heute noch weit verbreitet. Es möge zwar für Wirtschaft und Industrie gewinnbringend sein, wenn die Menschen so flexibel seien und bei Unternehmensumzügen klaglos von Detroit nach Los Angeles einmal quer über den Kontinent hinterherziehen würden. Doch Gemeinschaft entstehe auf diese Weise nicht, führte Wurzer aus. „Die Folge: Viele Menschen sind allein, haben keine Anbindung, das macht ihr Leben nicht leichter.“

Schloßbergler Harmating feiern 90. Geburtstag - Pfarrer: „Es ist wichtig, dass es Euch gibt“

Ein Übriges tue das Internet, das den Menschen alle möglichen „Gedanken einblase“, was auch in Europa dazu beitrage, dass immer mehr „ihren Wertekompass verlieren“. Weil sie nirgendwo Halt haben, seien viele Menschen orientierungslos. „Umso wichtiger ist die Gemeinschaft, sich darauf zu besinnen, wo die Wurzeln sind, worauf man sich verlassen kann“, sagte der Pfarrer und betonte gegenüber den versammelten Trachtlerinnen und Trachtlern: „Deshalb ist es so wichtig, dass es Euch gibt. Besinnen wir uns auf unsere Werte und Traditionen, verteidigen wir sie – das ist Eure Aufgabe.“

Der Festzug der Trachtlerinnen und Trachtler im geschmückten Egling © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Bayernhymne: „Damit wir nicht vergessen, wo unsere Heimat ist“

Nachdem der Pfarrer die mitgebrachten Kräuterbuschen gesegnet und Vereinsvorstand Benedikt Walch mit Josef Ponholzer, Vorsitzender des Loisachgaus, am Altar einen Kranz zu Ehren aller verstorbenen Vereinsmitglieder niedergelegt hatte, stimmte die Blaskapelle Ascholding die Bayernhymne an. „Nein, nicht die vom FC Bayern“, sagte Wurzer verschmitzt. „Damit wir nicht vergessen, wo unsere Heimat ist“, so der Pfarrer weiter.

Festzug durch Egling: Mit Fahnen und Trompeten

Anschließend marschierten die Trachtler und Trachtlerinnen in ihren festlichen Gewändern einmal durchs ganze Dorf, vorbei an fahnengeschmückten Häusern und kleinen Gruppen von Radlern, die den Zug bestaunten. Dass nur von wenigen Balkonen Dorfbewohner zuschauten, hatte wohl einen einfachen Grund: Sehr viele spazierten auf der Straße mit. Insgesamt rund 100 Trachtlerinnen und Trachtler der gastgebenden Schloßbergler Harmating führten den Festzug an, gefolgt von 80 Mitgliedern der „D’Wendlstoana Thanning“ sowie den Abordnungen der umliegenden Vereine, für die die Schloßbergler beim Einmarsch ins Festzelt ein prächtiges Spalier bildeten.

Großes Interesse auch bei Veranstaltungen anderer Traditionsgemeinschaften

„Wir sind super zufrieden, es war ein harmonisches Fest“, sagte der Vorsitzende Benedikt Walch und freute sich. Der Bieranstich mit „Birnblech“ am Freitag und das Weinfest des Burschenvereins Moosham hätten ebenfalls sehr großen Anklang gefunden.

Bürgermeister Oberhauser überzeugt von Heimatvereinen: „Sie tun sehr viel für die Gemeinschaft“

„Und alles war perfekt organisiert“, ergänzte Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser. „Ich bin froh, dass es noch so viele Trachtenvereine bei uns gibt. Die sind wichtig und tun sehr viel für die Gemeinschaft“, sagte das Gemeindeoberhaupt – und gesellte sich wieder zu den Feiernden im Festzelt.