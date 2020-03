Vereinigte Bürgerschaft und Freie Wähler machen gemeinsam mobil

Die Vereinigte Bürgerschaft unterstützt Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler). Bei einer gemeinsamen Veranstaltung wurde klar, dass beide Gruppierungen gleich ticken.

Egling – Der Kommunalwahlkampf ist längst in der heißen Phase angekommen. Allein in der Gemeinde Egling kämpfen acht Listen um Wählerstimmen. Dies führt bisweilen zu etwas kuriosen Überschneidungen: Am Donnerstagabend kämpfte die CSU im Jägerwirt in Aufhofen um Wählerstimmen. Zeitgleich präsentierte die Vereinigte Bürgerschaft vor rund 100 Zuhörern ihr Wahlprogramm – ebenfalls im Jägerwirt. „Zwei Wahlveranstaltungen zur selben Zeit am selben Ort. Ich bin jetzt im siebten Wahlkampf dabei – aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, kritisierte Josef Bail, Spitzenkandidat der Bürgerschaft. „Bisher hat es immer Terminabsprachen gegeben, schade dass die CSU zeitgleich eine eigene Veranstaltung machen muss.“ Umso erfreulicher sei, dass trotzdem so viele Zuhörer erschienen seien.

Bail verteilt eine Spitze gegen die CSU

Gerade die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sei ein großes Thema, sagte Bail. Die Gemeinde habe in dieser Hinsicht einiges geschaffen, etwa im Springer-Anwesen in Egling und in Endlhausen. Ein weiteres Projekt in Thanning sei in Planung. Es sei nicht einfach, solche Bauvorhaben zu verwirklichen: „Bauen kann man bloß, wenn man Grund hat. Aber wer verkauft schon günstig seinen Grund? Jeder sagt, bei dieser Zinspolitik ist mir der Grund mehr wert als Geld.“ Selbst wenn Grund zur Verfügung steht, sei das Bauen alles andere als einfach. Bail verwies dabei auf das Einheimischen-Modell in Deining, das schon seit fünf Jahren läuft „und nun hoffentlich bald abgeschlossen ist“.

Die Sparpolitik à la Sappl soll Richtschnur bleiben

Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinigten Bürgerschaft sei eine vernünftige Finanzpolitik: Mit Blick auf den ehemaligen Bürgermeister Hans Sappl sagte Bail: „Wir wollen die Haushaltspolitik so weiterführen, wie wir es vom Spar-Hans gelernt haben. Das war nicht schlecht.“ Es sei gut, dass die Gemeinde erhebliche Rücklagen habe, da große Bauprojekte anstehen – etwa die Schul-Sanierung, der Bau eines Kinderhorts und die Erweiterung des Kindergartens in Deining: „Da kommt ganz schön was auf uns zu.“ Geprüft werden müsste auch der Bau von Umgehungsstraßen für Orte mit einer extrem hohen Verkehrsbelastung: „Das ist ein leidiges Thema.“

Bürgermeister Hubert Oberhauser sagte in seinem Grußwort, die Vereinigte Bürgerschaft und die Freien Wähler seien „Brüder im Geiste, und das war schon immer so“. Die Bürgerschaft habe eine Liste mit sehr vielen guten Leuten. Jeder, der sich für ein öffentliches Amt zur Verfügung stellt, trage dazu bei, dass die Demokratie am Leben bleibe: „Das ist ein Mega-Thema“, betonte Oberhauser. „Man muss ich immer wieder vor Augen führen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist – da muss man sich nur anschauen, was in Thüringen abläuft. Da wird taktiert, und es stehen nur Parteiinteressen im Vordergrund.“

Der Demokratie widmete sich auch Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler): „In der Demokratie ist es wichtig, dass Mehrheitsentscheidungen akzeptiert werden. Dieses Urgefühl der Demokratie geht verloren, das merkt man auch in der großen Politik.“ Dass es die Wurzel noch gebe, habe man unter anderem bei der Unterbringung der Asylbewerber gemerkt: „Wie die Leute da zusammengeholfen und angepackt haben: Das sind die Momente, in denen es Spaß macht, die Gesellschaft zu vertreten.“

