Was bei den Thanninger Festtagen alles geboten ist

Ein tolles Programm haben die Macher der Thanninger Festwoche vom 21. bis 30. Juni zusammengestellt. Das 92. Loisachgaufest bildet den krönenden Abschluss.

Thanning – Erfahrene Trachtler wissen, dass das Gelingen eines Fests maßgeblich davon abhängt, ob genügend Kuchen da ist. Paul Miller, Vorstand der „Wendlstoana“ geht davon aus, dass man an den Festtagen, die Ende Juni anstehen und an denen viele Tausend Besucher erwartet werden, an die 300 Kuchen braucht. „Es schaut so aus, als ob wir die zusammenkriegen“, sagt er erleichtert.

+ Die Gründerväter der Wendlstoana ließen sich 1920, also im Jahr nach der eigentlichen Vereinsgründung, von einem Fotografen ablichten. © Foto: Wendlstoana Es ist nicht der einzige Superlativ, mit dem die Festwoche „Auf geht’s nach Thanning“ aufwartet. Vorbereitet wurde das große Fest in 17 Festausschuss-Sitzungen. Benötigt werden an die 500 Helfer. Zum Loisachgaufest erwartet werden 3200 Trachtler. Nicht zu vergessen: Dr. Markus Söder, ranghöchster Bayer, wird sich gleich zweimal die Ehre geben, einmal auf Einladung der örtlichen CSU sowie als Ehrengast beim Loisachgaufest.

Dass die Feierlichkeiten so groß ausfallen, hat auch damit zu tun, dass viele Anlässe zusammenfallen. Da ist einmal die Tatsache, dass Thanning heuer 1250 Jahre alt wird. Ausgerechnet zu diesem Jubiläum feiert der Trachtenverein sein 100-jähriges Bestehen – genau wie der Loisachgau. Nicht ganz so rund ist das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, sie wird 145 Jahre. „Aber wir machen trotzdem gerne mit“, sagt Vorstand Peter Lichtenegger. In fünf Jahren würde der 150. Geburtstag mit diversen Feierlichkeiten in der näheren Umgebung kollidieren. Auch die Burschen tragen ihren Teil bei: Dass sie 1906 gegründet worden sind und keinen auch nur annähernd runden Geburtstag zu feiern haben, spielt keine Rolle. In Egling feiert man die Feste traditionell so, wie sie fallen.

Los geht es am Tag nach Fronleichnam: Der Freitag, 21. Juni, ist ein klassischer Brückentag. Um 19.30 Uhr wird Schirmherr Hubert Oberhauser im Festzelt an der Ötzstraße (Festwirt Manfred Werner, Kolbermoor) das erste Fass Holzkirchner Oberbräu anzapfen. Es spielt die Gromboch-Musi, die sich auf böhmische und mährische Blasmusik spezialisiert hat. Am Samstag ab 14 Uhr lädt die Gemeinde zum Seniorennachmittag, am Abend spielen die „Schwindligen 15“ für junges Publikum Partymusik. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Lesen Sie auch: Thanning - ein Dorf spielt seine Geschichte

+ Die erste Feuerwehrspritze der Thanninger Feuerwehr aus dem Jahr 1867 ist in liebevoller Kleinarbeit restauriert worden. Sie kann am Sonntag, 23. Juni, besichtigt werden. © Foto: Johanna Kirschenhofer Der Sonntag, 23. Juni, steht im Zeichen der Freiwilligen Feuerwehr Thanning. Um gemeinsam das 145-jährige Bestehen zu feiern, haben sich bisher knapp 30 Feuerwehren angekündigt. „Wir rechnen mit 800 Teilnehmern“, so der Vorsitzende Lichtenegger. Eine besondere Attraktion stellt gewiss die erste fahrbare Thanninger Feuerwehrspritze aus dem Jahr 1867 dar, die drei Mitglieder der Feuerwehr erworben und in mühevoller Klein-, ja Kleinstarbeit restauriert haben.

Hoher Besuch wird am Dienstag, 25. Juni, im Festzelt erwartet: Ministerpräsident Markus Söder spricht auf Einladung des CSU-Ortsverbands ab 19.30 Uhr im Festzelt. „Es ist ja immer von Politikverdrossenheit die Rede“, sagt Peter Lichtenegger, stellvertretender Ortsvorsitzender der Eglinger CSU. „Hier kann man sich aus erster Hand informieren.“

Danach heißt es durchschnaufen, bevor es am letzten Juni-Wochenende in die Vollen geht. Am Freitag, 28. Juni, steht der Gauheimatabend auf dem Programm. Das Besondere neben den Plattlern und Tänzen: „In kurzen Theatersequenzen soll auch der historische Werdegang gezeigt werden“, erzählt „Wendlstoana“ Paul Miller. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Trachtler immer schon Theater gespielt haben. 111 Stücke, um genau zu sein.

Lesen Sie auch: Thanninger Bettelhochzeit

+ Ministerpräsident Markus Söder kommt zwei Mal nach Thanning: Am 25. Mai, um im Festzelt an der Ötzstraße eine Rede zu halten, am 30. Mai als Ehrengast des Loisachgaufests. © Foto: Archiv Am Samstag, 29. Juni, steht ab 10.30 Uhr das Patrozinium der Ortskirche St. Peter und Paul auf dem Programm. Wie der dabei: die große Kirtahutsch’n vor dem Festzelt, die 2009 zum ersten Mal aufgestellt worden war und seither eine Attraktion für Groß und Klein darstellt. Am Abend wird die „Altneihauser Feierwehrkapell’n“ das Festzelt humorig aufmischen. Die Kultgruppe aus der Oberpfalz um Kommandant Norbert Neugirg, oft Bestandteil der „Fastnacht in Franken“, ist bekannt dafür, die lokale Politprominenz aufs Korn zu nehmen. „Da sind wir alle sehr gespannt“, sagt Paul Miller, der zugleich Gemeinderat ist. Die Oberpfälzer waren nicht leicht zu kriegen, sie sind sehr beliebt. „Wir haben immer wieder nachfragen müssen“, so Peter Lichtenegger.

Bleibt als krönender Abschluss das Loisachgaufest am Sonntag, 30. Juni. Da auch der Loisachgau heuer seinen 100. Geburtstag feiert, wird es größer ausfallen. So nehmen zum ersten Mal die bayerischen Gebirgsschützen teil. Außerdem werden sich die Vertreter andere Gaue die Ehre geben. Ministerpräsident Söder kommt zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage nach Thanning. „Wir freuen uns narrisch, dass er unserer Einladung gefolgt ist“, sagt Gauchef Josef Ponholzer.