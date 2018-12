Wie sich Waldbesitzer auf den Klimawandel einstellen können

Aus berufenem Mund kamen kürzlich Tipps für Jäger und Waldbesitzer: Olaf Schmidt, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), hielt einen Vortrag.

Egling– „Der Klimawandel ist auch in Bayern angekommen.“ Diese Aussage stellte Olaf Schmidt, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), an den Anfang seines Vortrags beim jüngsten Runden Tisch Jagd. Mit dem provokanten Titel „Olivenbäume im Oberland?“ hatte er zahlreiche Waldbesitzer, Förster, Jäger und Landwirte in den Gasthof Post gelockt.

Olaf Schmidt präsentierte Statistiken und Tabellen zum Rekordsommer 2018 und gab Anstöße für ein Umdenken in der Forstwirtschaft. Wie er erklärte, spielen die Wälder bei den Folgen der heißen und trockenen Sommer zwei Rollen: „Sie sind Helfer und Opfer zugleich.“ Helfer deshalb, weil die Bäume Kohlenstoff binden und mit ihren Wurzeln bei Starkregen vor Hochwasser und Erosion schützen. „Ein anderer Punkt ist der Wald als Klimaoase, auch im Sommer ist es fast immer angenehm kühl“, führte Schmidt an. Zum Opfer wird der Baum im Kampf mit der Trockenheit. Damit nehme auch der Schädlingsbefall zu. Beispiel Borkenkäfer: „Die Kombination aus Trockenheit und starken Stürmen begünstigt eine regelrechte Massenvermehrung“, verdeutlichte der LWF-Präsident. Das gilt auch für Raupen und Pilze, die den Bäumen die Widerstandskraft rauben.

Des Weiteren leide besonders die Fichte, die in den bayerischen Wäldern immerhin einen Anteil von 40,9 Prozent ausmacht, als Flachwurzler unter den zunehmenden Sturmereignissen. Auch Waldbrände stellen mittlerweile eine greifbare Gefahr dar.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, stellte Schmidt verschiedene Anpassungsstrategien vor. „Es ist ein Waldumbau nötig, der Mischbestände fördert.“ Die erhöhte Diversität der Baumarten führe zu einer geringeren Anfälligkeit für Schadorganismen und reduziere die Folgen bei Unwettern. Natürlich müsse man bedenken, dass eine Veränderung in der Waldzusammensetzung auch angepasste Wildbestände erfordern, so Schmidt. „Olivenhaine erwarten uns übrigens trotz allem nicht“, sagte er am Ende seines Vortrags. Dafür sorge der Frost, der Teil unseres Klimas bleiben werde.

Der zweite Referent des Abends war Dominik Fehringer, Wildlebensraumberater im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Er setzt sich für die Erhaltung und Aufwertung der Lebensräume von Wildtieren in der Agrarlandschaft ein und stellte dazu das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und das „Greening“ vor. „Die Programme halten Ausgleichszahlungen für Landwirte bereit, die ihre Flächen mit umweltschonenden Maßnahmen bewirtschaften.“ Als Beispiel führte Fehringer Blühflächen an Waldrändern und in der Feldflur sowie Streuobstwiesen an. Resultat sei eine erhöhte Insektenvielfalt und Nahrungsquelle für Vögel, Dachse und Igel. „Ein Nebeneffekt ist, dass es einfach nett aussieht“, fügte Fehringer hinzu – damit sei auch der Imagepflege der Landwirtschaft gedient.

Der Runde Tisch Jagd des Landkreises setzt sich zusammen aus Vertretern von Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen, Bayerischer Bauernverband, Jagdkreisgruppe Wolfratshausen, Jagdgenossenschaften, Unterer Jagdbehörde am Landratsamt, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen sowie dem Jagdberater. Das Gremium trifft sich ein- bis zweimal jährlich, um aktuelle Themen und Probleme zu besprechen. Einmal im Jahr findet eine Vortragsveranstaltung statt. Leonora Mitreuter