Leerrohre für Deininger Dorfheizung? Wortgefecht im Eglinger Gemeinderat

Von: Volker Ufertinger

Die Deininger Ortsdurchfahrt wird demnächst saniert. Kann man da nicht gleich Leerrohre für eine potenzielle Dorfheizung verlegen? Über dieser Frage kam es im Gemeinderat zum Streit. © Hermsdorf-Hiss

Ein kurzer, aber intensiver Wortwechsel entspann sich kürzlich im Eglinger Gemeinderat. Es ging um eine mögliche Dorfheizung für Deining.

Egling – Normalerweise geht es im Gemeinderat relativ harmonisch zu. Das war in der jüngsten Sitzung anders. Anlass gab ein Vorstoß von Michael Neubauer (CSU). Er fragte, ob es nicht sinnvoll sei, bei der Erneuerung der Deininger Ortsdurchfahrt, die im kommenden Jahr ansteht, Leerrohre für eine Dorfheizung zu verlegen. „Man könnte doch eine Fachfirma fragen, ob das möglich ist.“

So etwas werde auch in Beuerberg und in Ergertshausen erwogen. „Die Ortsdurchfahrt wird ja Jahrzehnte Bestand haben. Da ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken.“ Das kam bei Paul Miller (Freie Wähler) nicht gut an. „Das ist völlig unrealistisch, total daneben“, schimpfte er. Aus seiner beruflichen Erfahrung wisse er, dass man nicht einfach auf Verdacht Leerrohre verlegen kann. „Da sind hydraulische Abgleiche nötig, da brauchst Du einen Masterplan.“ Dagegen verwahrte sich Neubauer: „Ich möchte den Kollegen schon bitten, sachlich zu bleiben. Ich bin nicht daneben und mein Vorschlag war es auch nicht.“ Den Begriff „daneben“ nahm Miller zurück.

In der Sache zeigte sich auch Bürgermeister Hubert Oberhauser skeptisch: „Das wird eher schwierig. Da liegt schon sehr viel drin.“ Hans Spindler, Sprecher der örtlichen Energiewendegruppe, vermittelte. „Ich werde bei meinem nächsten Treffen mit Andreas Scharli von Energiewende Oberland nachfragen, ob das denkbar ist.“

