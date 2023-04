Schaufenster werden zu Galerien: Kita-Kinder stellen selbst gemachte Unikate aus

Von: Franziska Konrad

Stolze Künstler: Die Buben und Mädchen in der Kindertagesstätte Egling – auf dem © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ende April startet in Egling ein Kunstweg: Auf insgesamt zwölf Stationen stellen die Kita-Kinder dort ihre zahlreichen selbst gemachten Kunstwerke aus.

Egling – Vom Bäcker, Metzger bis hin zum Trachtengeschäft: Ab Ende April verwandeln sich einige Schaufenster in Egling in kleine Kunstgalerien. Dahinter steckt der Eglinger Kunstweg der hiesigen Kindertagesstätte. In monatelanger Arbeit haben die fleißigen Buben und Madeln zahlreiche Werke geklebt, gemalt und gebastelt. Von Montag, 24. April, bis Freitag, 12. Mai, werden ihre Unikate nun ausgestellt.

Eglinger Kunstweg: Kita-Kinder stellen selbst gemachte Unikate in Schaufenstern aus

Hintergrund der Aktion: Das Jahresthema in der Kindertagesstätte Egling lautet heuer „Große Kunst von kleinen Künstlern“. „Dadurch ist uns die Idee gekommen, mit den Kindern eine Art Krippenweg zu gestalten und dort Bilder auszustellen“, berichtet Kita-Leiterin Michaela Ihmann. Bei ihren Schützlingen kam der Einfall gut an. Nahezu alle 70 Kinder aus den drei Kita- und zwei Krippen-Gruppen wollten mitmachen.

Ab Januar tasteten sich die Jungen und Mädchen langsam an das Thema Kunst heran. „Erst einmal haben wir verschiedene Kunstwerke genau unter die Lupe genommen“, erzählt die Kita-Chefin. Zum Beispiel Bilder von Franz Marc, Friedensreich Hundertwasser und Keith Haring. Im zweiten Schritt durften sich die Nachwuchskünstler selbst ausprobieren.

Kunstweg der Kita Egling: „Viele Bilder sind allein von den Kindern entstanden“

Aus Holz, Ton, Beton, Drahtgeflecht und bunten Farben entstanden seitdem circa 30 bis 35 Objekte. Ab und an mussten die Erzieher zwar „ein bisschen helfen“. Doch Ihmann betont: „Viele Bilder sind allein von den Kindern entstanden.“ Ausgestellt werden die Unikate drei Wochen lang in einem Rundgang im Ort, an zwölf Stationen. „Die Kinder sind total stolz auf ihre Kunstwerke, die sollen sich auch dementsprechend präsentieren dürfen.“

Ein goldglänzender Roboter aus Kartonage findet seinen Platz beispielsweise im Schaufenster eines Elektrogeschäfts. Und in einem Trachtengeschäft kommen ein Bub in Lederhosen und ein Mädchen im Dirndl – beide aus Holz – passend zur Geltung. Im Anschluss an den Kunstweg plant die Kita für Mitte Mai ein Familienfest. Dort werden die Exponate versteigert. Die Erlöse sollen den Kindern zugutekommen, etwa für neue Spielzeuge. „Die Kunstwerke, die nicht weggehen, bleiben bei uns im Haus“, kündigt Michaela Ihmann an. kof

Info

Faltblätter mit den Stationen des Eglinger Kunstwegs gibt es in der Kindertagesstätte, im Rathaus und in der Bäckerei Schapperer.

