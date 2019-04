Eglingerin bringtPfiff in die Küche

Die Eglingerin Veronika Sontheim belegte beim Berufswettbewerb Hauswirtschaft in Fürstenfeldbruck-Puch Platz drei.

Egling/Holzkirchen – Die Eglingerin Veronika Sontheim belegte beim Berufswettbewerb Hauswirtschaft in Fürstenfeldbruck-Puch Platz drei unter 17 Teilnehmern aus Ober- und Niederbayern sowie der Oberpfalz. Die sechs Besten dürfen ihr Können beim Landesentscheid in Triesdorf erneut unter Beweis stellen.

Ebenfalls Lesenswert: Wie Egling sein Einheimischenmodell regeln will

Nach einer schriftlichen Prüfung zur Allgemeinbildung starteten Sontheim und ihre 16 Mitstreiter in den praktischen Teil: Sie sollten mit Gewürzen „Pfiff in die Küche“ bringen und warben bei den Richterinnen für den Einsatz von Ingwer, Kurkuma, Kräutersalz, Muskat und Chili. Als kreative Praxisaufgabe mussten die Prüflinge eine österliche Überraschung als Mitbringsel mit Zutaten aus Garten, Natur und Haushalt herstellen – ohne dafür extra einzukaufen. „Dabei entstanden ideenreiche, sehr schöne kleine Geschenke“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbands. Und noch eine weitere Praxisaufgabe wartete auf die angehenden Hauswirtschafterinnen: Für einen Osterbrunch sollten sie aus regionalen und saisonalen Produkten ein Essen zaubern. Dazu hatten sie zwei Stunden Zeit, inklusive Vor- und Nacharbeit.

peb

Lesen Sie auch: Personalwechsel im Eglinger Gemeinderat