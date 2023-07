Ihren Spaß hatten sichtlich die zahlreichen Gäste im Eglinger Festzelt am Theaterstück und an Altbürgermeister Hans Sappls launiger Rede.

Festzelt

Von Peter Herrmann schließen

Die Großgemeinde Egling feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Wie‘s zum Zusammenschluss kam zeigten sieben Dorffrauen und ein launiges Theater.

Egling – Am 1. Januar 1973 schlossen sich Egling, Thanning, Ergertshausen, Neufahrn und Moosham zur neuen Großgemeinde Egling zusammen. Im Zuge der Gebietsreform kamen fünf Jahre später Deining und Endlhausen dazu. Doch warum kam es wirklich zu diesem Verbund? Die Auflösung lieferte ein kurzes Theaterstück, das Robert Werner für den Festabend zum 50-jährigen Bestehen der Großgemeinde inszeniert hatte.

„Eigenheiten behalten und arbeiten doch gut zusammen“: Großgemeinde Egling feiert sich selbst

In Arbeitsschürzen gekleidet betraten fünf Frauen die Bühne und berieten beim Kaffeekränzchen über die Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses. Jede Dame vertrat die jeweiligen Interessen der zuvor eigenständigen Dörfer. Kurz darauf stießen auch noch die Vertreterinnen aus Deining und Endlhausen zu der Runde.

Der Standort des neuen Verwaltungssitzes der Großgemeinde war umstritten. „Wir haben die wichtigste Straß’: Da werd’s euch anschauen, wenn wir die zusperren“, plädierte die Deiningerin für ihren Heimatort. Der Aktualitätsbezug dieser Argumentation brachte die rund 300 Festgäste laut zum Lachen: Die Deininger Ortsdurchfahrt ist derzeit Großbaustelle und vollgesperrt. Am Ende einigten sich die Frauen auf Egling. „Die ham ja eh nix und liegen genau in der Mitte“, lautete die schlüssige Begründung. Wenn die Männer diesem Vorschlag der resoluten Frauen nicht zustimmen würden, helfe am Ende nur ein Sexstreik.

Abgeordnete, Landrat und Nachbarn feiern gemeinsam: Großgemeinde Egling wird 50

Nach diesem lustigen Auftakt begrüßte Bürgermeister Hubert Oberhauser die beiden Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU), Florian Streibl (Freie Wähler), Landrat Josef Niedermaier, den Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser und den ehemaligen Bürgermeister Hans Sappl sowie zahlreiche ehemalige und aktuelle Leistungsträger. „Das soll heute ein gemütlicher Abend mit Freunden und Wegbegleitern werden“, schickte Oberhauser voraus.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Umrahmt von der Schönberg Musi erinnerten verschiedene Redner an die Verdienste der Gemeinde. „Egling ist aufgrund seiner Entstehungsgeschichte etwas Besonderes“, hob Niedermaier hervor. Dass der Zusammenschluss fünf Jahre vor der Gebietsreform erfolgte, sei mutigen Bürgern und Entscheidungsträgern zu verdanken. „Die sieben eigenständigen Gemeinden haben sich ihre Eigenheiten bewahrt und doch arbeiten sie gut zusammen“, so der Landrat.

„Es ist noch Geld da“: Ex-Bürgermeister sorgt mit Festrede für Lacher

Dass es dabei mitunter sehr umstrittene Entscheidungen gab und einige Bürgerversammlungen aufgrund hitziger Diskussionen bis in die frühen Morgenstunden dauerten, räumte der ehemalige Bürgermeister Hans Sappl in seiner launigen Rede ein. Im Stile eines Festzeltredners entledigte er sich seiner Krawatte und berichtete über seine Amtszeit als Rathauschef, die von 1996 bis 2014 andauerte. Trotz millionenschwerer Projekte wie beispielsweise dem Kanalneubau und der Erweiterung des Gewerbegebiets stehe die Gemeinde heute auf wirtschaftlich soliden Füßen. „Trinkt’s und esst: Es ist noch Geld da“, ermunterte er die Festgäste erfolgreich.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Als Geschenk durften sie die druckfrische Chronik mitnehmen. Korbinian Hasch, Referent für Kultur und Heimat, hatte sie wie berichtet in Kleinarbeit verfasst. „Sie ist lesenswert und ein tolles Nachschlagewerk“, empfahl Rathauschef Hubert Oberhauser allen Gästen die Lektüre. Ab diesem Montag können sich Bürger im Rathaus ein kostenloses Exemplar sichern. Zu Wort kommt darin ebenfalls der ehemalige Bürgermeister und Landrat Manfred Nagler, der aufgrund eines Reha-Aufenthalts nicht am Festakt teilnehmen konnte.