Ein neues Fahrzeug für die Eglinger Feuerwehr

Alle paar Jahre feiert die Stützpunktfeuerwehr Egling einen Tag der offenen Tür. Diesmal gibt es einen besonderen Anlass: Das neue Fahrzeug wird gesegnet. Es ist momentan der ganze Stolz der Wehr.

Egling– Die Freiwillige Feuerwehr Egling begeht am Sonntag, 27. Mai, einen Tag der offenen Tür. Im Mittelpunkt steht die Fahrzeugsegnung des neuen Geräte-Wagen Logistik (GWL) um 10.30 Uhr in St. Sebald. Ab 12 Uhr beginnt ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt, zur Unterhaltung spielt die Blasmusik Thanning.

Seit November arbeitet die Stützpunktfeuerwehr inzwischen mit dem neuen Fahrzeug Florian 56/1. Auch nach vier oder fünf Einsätzen ist er praktisch noch niegelnagelneu. Das alte Modell hat über 35 Jahre gehalten, aber irgendwann musste ein neues her. „Bei uns hat sich ein kleiner Arbeitskreis gebildet, der sich mit der Frage beschäftigt hat, was wir genau brauchen“, erzählt Zweiter Kommandant Markus Fleischmann. „Herausgekommen ist ein echter Allrounder.“

Zu den Eigenheiten des 290 PS starken Diesels gehört etwa, dass er, was ungewöhnlich ist, innen einen 1000 Liter-Wassertank beherbergt. „Das könnte zu uns bei großen Bränden, etwa von einem landwirtschaftlichen Anwesen, zugute kommen“, so Fleischmann. Eine Besonderheit sind auch die Schläuche, die rechts und links an den Wänden verbaut sind, jeder 680 Meter lang. Zusammen ergeben sie eine Länge von fast 1,4 Kilometern. „Darauf sind wir besonders stolz.“ Eine besondere Erwähnung wert ist auch eine spezielle Rettungsplatform für Unfälle, bei denen Lkw beteiligt sind.

Der Arbeitskreis der Feuerwehr ist viel herumgekommen, um sich bei anderen Wehren zu informieren. Und immer wieder ist man zur Herstellerfirma Lentner nach Hohenlinden (Landkreis Ebersberg) gefahren, um sich von den Fortschritten zu überzeugen. „Jetzt sind wir wieder voll schlagkräftig“, so Fleischmann.

Sollte das Wetter schlecht sein, ist man gerüstet: Dann wird ein Zelt aufgebaut. Dass für das leibliche Wohl gesorgt ist, versteht sich von selbst. Die Jugendfeuerwehr wird sich präsentieren, ebenso die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises (UGL). Sie wird erläutern, was es mit dem neuen Fahrzeug für den Katastrophenfall auf sich hat, das der Landkreis demnächst in Egling stationieren wird.