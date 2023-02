Ein Ort im Sport-Fieber: Die „Deininger Speck-Weg-Challenge“ begeistert Jung und Alt

Von: Franziska Konrad

Zu zweit läuft’s sich leichter: Kilometer um Kilometer legen die Deiniger zurück. © Julian Stratenschulte

Ein Eglinger Verein organisiert die zweite „Speck-Weg-Challenge“. 30 ehrgeizige Teams sammeln Kilometer und kämpfen um den Platz an der Spitze.

Deining – Vor gut einem Monat ist in Deining ein Sport-Fieber ausgebrochen. Auslöser: Die sogenannte „Zweite Deininger Speck-Weg-Challenge“, organisiert vom hiesigen Sportverein. Unter dem Motto „Jeder Meter zählt! 50 Tage Vollgas!“ haben die Vereinsmitglieder Resi Bauer (50) und Katrin Wustmann (40) die Aktion auf die Beine gestellt. Startschuss war der 8. Januar.

„In erster Linie geht es darum, sich zu bewegen und gemeinsam Sport zu machen“, erklärt Bauer. In die Tat umgesetzt sieht das Ganze folgendermaßen aus: Es gibt insgesamt 30 Zweier-Teams. Diese haben es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam innerhalb von 50 Tagen so viele Kilometer wie möglich zu schaffen. Ob durch laufen, walken oder wandern. Alle erreichten Kilometer werden protokolliert und über eine Sport-Uhr oder via App erfasst. Am Ende werden die Daten abgegeben, ausgewertet und verglichen.

„Angefangen hat das Ganze vor zwei Jahren, während Corona“, blickt Bauer zurück. Zeitweise waren nur Treffen zu zweit erlaubt, „alle Angebote im Sportverein fielen aus“. Vorstandsmitglied Sebastian Unterholzner kam eine zündende Idee, um trotzdem gemeinsam sporteln zu können: die „Deiniger Speck-Weg-Challenge“ war geboren.

„Ein richtiger Hype“ im Eglinger Ortsteil Deining: Einwohner laufen, walken oder wandern

Im vergangenen Jahr fiel die Aktion aus. „Wegen der großen Nachfrage haben wir heuer einen neuen Anlauf gestartet“, berichtet Bauer. Die beiden Organisatorinnen hatten einen guten Riecher: Laut der 50-Jährigen ist im Ort inzwischen „ein richtiger Hype“ ausgebrochen. Zu „jeder Tages- und Nachtzeit“ sind Sportler-Duos unterwegs. „Da bekommt man fast ein schlechtes Gewissen, wenn man das Haus verlässt und nicht sportelt.“ Was die Deiningerin besonders freut, sind die unterschiedlichen Teams, die zustande kamen: „Von der Mama mit ihrem Buben, dem Hochleistungssportler bis hin zu zwei älteren Damen ist alles dabei.“

Resi Bauer, Mitorganisatorin der Sport-Aktion in Deining © Hans Lippert

Größte Herausforderung an der Sache? „Zusammen Zeit zum Sport treiben zu finden“, weiß Bauer aus Erfahrung. Sie macht bei der Aktion ebenfalls mit. Die Zahlen sprechen allerdings für sich: Am Kilometersammeln scheint das die Deininger nicht zu hindern. Im Gegenteil. Zur Halbzeit gab es in der extra gegründeten Whatsapp-Gruppe einen Zwischenstand von allen Paaren. „Elf Teams haben schon über 100 Kilometer zurückgelegt“, bei einer Zweiercombo waren es sogar 2013 Kilometer.

Deininger Dorf-Challenge ohne Altersgrenze: Mit knapp 70 Jahren 13 Kilometer gewalkt

Auf einen Zwischenstand von 143 Kilometern kann Brigitte Unterholzner (60) zurückblicken. Gemeinsam mit Nachbarin Rosina Senft (69) zählt sie zu den ältesten Teilnehmern. Dank der Challenge geht das Duo regelmäßig zum Walken. „Normal bin ich immer vier- bis fünfmal die Woche zum Walken unterwegs.“ Nun hat die Deiningerin der Ehrgeiz gepackt. Um so viele Kilometer wie möglich zu schaffen, treffen sich die Damen inzwischen bis zu sieben Mal die Woche. Vor der Aktion schaffte Unterholzner gewöhnlich vier Kilometer. „Jetzt haben wir einmal sogar 13 Kilometer gepackt“, erzählt die 60-Jährige voller Stolz.

Ob dieser Elan auch für das Siegerpodest ausreicht, wird sich zeigen. Denn zum Abschluss der Aktion, am 9. März, ist eine Siegerehrung geplant. Wie genau diese sowie die Gewinner-Auswertung abläuft, steht aktuell noch nicht fest. „Wahrscheinlich führen wir Sonderwertungen ein“, kündigt Bauer an. „Zum Beispiel, wer am öftesten unterwegs war oder zur spätesten Uhrzeit Sporteln ging.“

