Ein Traum ging in Erfüllung: 50 Jahre später wird gefeiert und aufgespielt

Von: Volker Ufertinger

Die Gründerväter: Am Jahrtag des Trachtenvereins Wendlstoana Thanning, dem 11. November 1973, hatte die Blaskapelle Thanning ihren ersten öffentlichen Auftritt. © Privat

Auf ein halbes Jahrhundert Blasmusik kann die Thanninger Kapelle zurückblicken. Das soll am 11. September gefeiert werden - mit Gottesdienst, Festzug und Frühschoppen.

Thanning – Es war am 15. November 1972, als sich mehrere Burschen aus Thanning und Umgebung im Gasthaus Neuhauser trafen. Es ging darum, eine Blaskapelle zu gründen. Einen Musikverein gab es schon, doch die jungen und begeisterten Musikfreunde wie Max Schwarz und Rudi Gröbmaier träumten von einer eigenen Kapelle. An diesem Tag im Jahr 1972 wurde aus diesem Traum Wirklichkeit. Am kommenden Wochenende feiert die Blaskapelle ihr 50-jähriges Bestehen.

Wie Wolfgang Schwarz, Sohn von Gründungsmitglied Max Schwarz und Dirigent der Blaskapelle mitteilt, wird am kommenden Sonntag, 11. September, gebührend gefeiert. Um 10 Uhr beginnt der Festtag mit einem Gottesdienst in St. Peter und Paul, den die Kapelle mit der Deutschen Messe von Sepp Schwindhackl umrahmt. Im Anschluss ist ein kleiner Festzug zum Vereinsheim des EC Thanning geplant, sowie ein feierlicher und unterhaltsamer Frühschoppen. „Je nach Witterung wird die Feierlichkeit im Freien oder im Festsaal stattfinden“, so Schwarz.

Knapp ein Jahr später: Erster Auftritt am Jahrtag des Trachtenvereins

Die Gründerväter von einst wollten laut Heimatbuch eigentlich Michael Kastenmüller als Lehrmeister gewinnen, Mitglied des Bayerischen Rundfunkorchesters und im Jahr 1930 Mitbegründer der Musikvereinigung. Doch dieser winkte ab und empfahl den Berufsmusiker Roland Englert, der sogleich Feuer und Flamme war. Auf seinen Vorschlag wurden Noten und Instrumente gekauft, für die damals jeder Musiker selbst aufkommen musste. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte man am Jahrtag des Trachtenvereins Wendlstoana Thanning, dem 11. November 1973.

Werkstatt, Pfarrheim, Lagerhaus - die Suche nach dem Ort zum Proben war lang

Ein ungelöstes Problem blieb für einige Zeit der Probenraum. Zunächst stellte Max Schwarz seine Schreinerwerkstatt für diesen Zweck zur Verfügung. Doch ebenso wenig wie das Pfarrheim stellte dies die ideale Lösung dar. 1997 stellte die Gemeinde das alte Lagerhaus zur Verfügung. Inzwischen ist man im Feuerwehrhaus gut aufgehoben.

Thanninger Blaskapelle: Fester Teil des Dorflebens

Aus dem Dorfleben ist die Blasmusik nicht mehr wegzudenken. Zu den Auftritten bei den Jahrtagen der Trachtler und des Veteranenvereins sowie der Theater-Pausengestaltung kamen im Laufe der Jahre Hochzeiten, Beerdigungen, Tanzveranstaltungen und anderes mehr. Höhepunkt war es bis vor einigen Jahren, wenn die Blaskapelle zum Bergfest auf die Schusteralm zwischen Thanning und Feldkirchen einlud.

