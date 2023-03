Elf Unfälle in fünf Jahren zwischen Wolfratshausen und Egling: Jetzt braucht’s eine bauliche Lösung

Von: Dominik Stallein

Unfälle auf der Staatsstraße gab es zwischen Wolfratshausen und Egling in der jüngeren Vergangenheit einige – zuletzt im Februar, bei dem ein SUV mit einem Mercedes kollidierte (Foto). © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Die Unfallkommission hat sich nach den schweren Unfällen an der St 2070 getroffen. Es deutet sich an, dass an der kniffligen Stelle etwas passiert.

Egling – Autofahrer fordern schon lange Maßnahmen gegen die Unfallgefahr. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen: An der Kreuzung zwischen Egling und Wolfratshausen auf Höhe Ergertshausen kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Unfällen – teils mit Schwerverletzten, teilweise mit tödlichem Ausgang. Wie das Staatliche Bauamt Weilheim jetzt mitteilt, werden konkrete Maßnahmen geprüft, um die riskante Stelle zu entschärfen.

Immer wieder Unfälle zwischen Wolfratshausen und Egling: Jetzt braucht’s eine bauliche Lösung

Am Montag traf sich zwischen Neufahrn und Ergertshausen erneut eine Runde, die den Kreuzungsbereich inzwischen sehr genau kennt. Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Weilheim, des Landratsamts und der Polizei sahen sich die Kreuzung der Staatsstraße 2070 und der Kreisstraße Töl 21 an. „Wir standen wie jedes Mal da und haben uns gefragt, wie es immer wieder dazu kommen kann“, berichtet Simon Neubert, der Leiter der Unfallkommission. Wieso gerade diese Örtlichkeit Schauplatz von teils schweren Unfällen wird, sei nicht einfach zu erklären.

Elf Unfälle in fünf Jahren: Vergangenes Jahr starb ein Motorradfahrer, im Februar mussten drei Menschen in die Klinik

Das zeigt ein Blick auf die Kollisionen, die sich zwischen 2018 und heute dort ereigneten. Elf Unfälle mit Personenschäden hat die Unfallkommission gezählt. Es handle sich um Auffahrunfälle, Kollisionen beim Abbiegen sowie beim Kreuzen der Staatsstraße, meist aus Neufahrner oder Ergertshauser Richtung. „Es lässt sich kein klares Unfallschema erkennen.“ Eigentlich sei die Sicht auf die Kreuzung gut, die Geschwindigkeit – in diesem Bereich gilt Tempo 70 – verhältnismäßig niedrig für eine Landstraße. Zudem: „Bei den Unfällen in den vergangenen Jahren war erhöhte Geschwindigkeit nicht das Problem.“

Zuletzt gab es Anfang Februar einen Unfall mit drei Schwerverletzten an der Kreuzung. Ein Autofahrer (82) hatte beim Überqueren der Straße mutmaßlich das Stoppschild missachtet, und sein SUV stieß mit einem Mercedes zusammen. Drei Unfallopfer mussten mit dem Hubschrauber in Kliniken geflogen werden. Das Ergebnis eines unfallanalytisches Gutachtens steht noch aus.

Unfälle „sehr unterschiedlich“ - Für Staatsstraße wird nach Lösungen gesucht

Im Sommer vergangenen Jahres endete ein Unfall tödlich: Ein 56-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Er war in Richtung Wolfratshausen unterwegs, der Unfallgegner wollte die Staatsstraße queren – von Neufahrn nach Ergertshausen. Die 60-jährige Fahrerin und ihr 74-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt.

Seit 2018 zählt die Kommission an der besagten Kreuzung sechs Unfälle mit Personenschaden. Drei davon mit Schwerverletzten sowie einem Unfalltoten. Fünf weitere Unfälle ereigneten sich im weiteren Verlauf der Staatsstraße in Richtung Egling, mit einer Entfernung von 160 bis 700 Metern zur neuralgischen Kreuzung. Dort wurden insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Auch diese Unfälle waren „sehr unterschiedlich“, wie das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung erklärt. „Es kam zu Unfällen ohne Fremdbeteiligung, zu Überholunfällen und zu Unfällen im Längsverkehr.“

Stoppschilder und Tempolimit gibt es schon - kommt jetzt der nächste Schritt?

Ähnlich schwierig wie eine Erklärung für die Häufung an Unfällen zu finden, ist die Suche nach einer Lösung für die Staatsstraße 2070. Das Staatliche Bauamt stellt inzwischen fest: Die verkehrsrechtlichen Maßnahmen sind ausgeschöpft. Trotz Tempo-Drosselung und Stoppschildern kommt es zu Unfällen. Deshalb „analysiert das Bauamt derzeit alle baulichen Varianten, um die Kreuzung sicherer zu gestalten.“ Dazu zählen verschiedene Möglichkeiten: Eine Ampelanlage könnte aufgestellt werden – das wäre eine verhältnismäßig schnell zu realisierende Maßnahme.

Kommt ein Kreisverkehr bei Ergertshausen: Es gibt verschiedene Ideen für die Kreuzung

Auch ein Kreisverkehr, den einige Bürger schon lange fordern, sei denkbar. Neubert gibt jedoch zu bedenken, dass eine Kreisel-Lösung den Verkehrsfluss verlangsamen würde. „Wir lassen den Gedanken freien Lauf und überlegen, wie eine Lösung konkret aussehen könnte“, sagt Neubert. Deshalb ist in der Pressemitteilung der Behörde auch die Rede von bislang noch nicht öffentlich diskutierten Varianten, wie einem Versatz der einmündenden Straßen oder einer Über- respektive Unterführung mit Verbindungsrampe. „Alle in Betracht gezogenen Maßnahmen müssen auf die tatsächliche Umsetzbarkeit geprüft werden.“ Dabei sei vieles zu beachten, wie beispielsweise das starke Gefälle von Ergertshausen kommend. Eine Tendenz ist dem Chef der Unfallkommission nicht zu entlocken. „Wir müssen sehen, was die geeignetste Lösung ist.“

