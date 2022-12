Gemeinde will mehr als 1000 Megawattstunden einsparen - mit großen Maßnahmen

Von: Doris Schmid

Soll energetisch saniert werden: Die Gemeinde Egling wird viel Geld in die Maßnahme an der Grundschule stecken müssen. © Hermsdorf-Hiss / Archiv

Das Energie-Effizienz-Netzwerk möchte Egling beim Energiesparen helfen. Das Ziel ist klar - die Maßnahmen scheinen es nun auch.

Egling – Seit Oktober 2021 ist Egling Teil des Energie-Effizienz-Netzwerks. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab Johann Spindler (CSU) einen Zwischenbericht ab. Als Energiebeauftragter des Gremiums vertritt er die Interessen der Großgemeinde im Netzwerk, dem elf weitere Kommunen angehören.

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird vom Institut für nachhaltige Energieversorgung (INEV) in Rosenheim sowie der Energiewende Oberland begleitet. Bisher habe es fünf Treffen gegeben, berichtete Spindler seinen Ratskolleginnen und -kollegen. „Im ersten Quartal wurden Daten erhoben in den teilnehmenden Gemeinden, im zweiten Quartal gab es Vor-Ort-Termine.“ Auch in Egling waren die Experten. Im dritten Quartal 2022 erhielten die Kommunen nach seinen Worten Handlungsempfehlungen. Man habe sich Ziele gesetzt und einen Maßnahmenplan aufgestellt, den man bis 30. Juni 2024 umsetzen wolle.

Johann Spindler, CSU-Gemeinderat und Energiebeauftragter des Eglinger Gremiums. © Archiv

Schule wird saniert, andere Gebäude überprüft: Energetische Sanierungen sollen beim Sparen helfen

In Egling verständigte man sich auf folgende Projekte: Die energetische Sanierung der Grundschule und die Überprüfung von Liegenschaften der Gemeinde hinsichtlich einer Installation von Photovoltaik-Anlagen. In Frage kommen laut Spindler das Feuerwehrhaus in Egling, das Springer-Anwesen gegenüber, das Vereinsheim in Ergertshausen sowie Abwasserpumpstationen. Letztere würden immer laufen und könnten für den Eigenbetrieb Strom erzeugen und vielleicht auch speichern. „Das würde unsere Entsorgungssicherheit verbessern“, sagte er mit Blick auf einen möglichen Blackout.

Strom, Wärme, CO2: Egling spart an allen Enden

Auch die Einführung eines Energiemanagementsystems für die kommunalen Liegenschaften wäre eine Maßnahme – gedacht als technische Unterstützung für die Verwaltung, die sich so einen Überblick über den Energieverbrauch in den Gebäuden der Gemeinde verschaffen könnte. Das Ziel, das sich Egling gesteckt hat: Die Kommune will jährlich 170 Megawattstunden Strom und Heizöl, 850 Megawattstunden Primärenergie und 275 Tonnen CO2 einsparen.

Vom Know-how der Profis habe man bereits stark profitiert, so Spindler. Beispielsweise berechneten sie, wie viel Geld die Gemeinde spart, wenn die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet wird. Sehr gut sei auch die Unterstützung bei den Gesprächen für eine Dorfheizung in Ergertshausen gewesen. Laut Spindler haben 25 Haushalte beschlossen, sich an das geplante Nahwärmenetz anzuschließen. Das wertete er als großen Erfolg. nej