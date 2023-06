Erfolgreiches Naturschutzprojekt erweitert: „Für meine Kühe ist es einfach toll hier“

Von: Franziska Konrad

Glücklich über die neue Weidefläche seiner Kühe: Insgesamt neun Tiere des Deiniger Landwirts Markus Huber grasen seit letzten Freitag auf einer Wiese in der Puppliner Au. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit 13 Jahren grasen Rinder auf Wiesen in der Pupplinger Au - damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt. Nun wurden die Weideflächen erweitert.

Egling – Mitten auf einer sattgrünen Wiese in der Pupplinger Au steht Landwirt Markus Huber. Um ihn herum tummeln sich sechs Kühe und drei Kälber. Seit Freitag grasen seine Tiere auf der schattigen Waldwiese. Die Murnau-Werdenfelser-Rinder nutzen die Erweiterung der Beweidungsflächen in der Pupplinger Au, einem erfolgreichen Naturschutzprojekt in der Region. Huber tätschelt einer Kuh liebevoll den Hals. „Schon seit Jahren habe ich überlegt, bei dem Projekt mitzumachen“, erzählt der Deininger.

Naturschutzprojekt in der Pupplinger Au: „Für meine Kühe ist es einfach toll hier“

Solche Flächen seien ideal für seine Rinder, „gerade im Sommer ist es dort schön schattig“. Der Umzug seiner Tiere bedeutet für den Landwirt auch Mehraufwand: Täglich fährt er nun raus ins Naturschutzgebiet, um seine Viecher mithilfe eines Tankwagens mit Wasser zu versorgen. „Aber das ist es mir wert. Für meine Kühe ist es einfach toll hier“, stellt Markus Huber klar.

Im Gasthof Aujäger, etwa 800 Meter von der Weide entfernt, fand der Festakt zur Erweiterung des Naturschutzprojektes statt. Bereits seit 13 Jahren grasen Werdenfelser-Rinder eines Landwirts aus Bad Heilbrunn auf Flächen in der Pupplinger Au. Nun kommen Hubers Tiere dazu. Landrat Josef Niedermaier spricht von einem „bewährten Projekt für den Naturschutz“ mit „signifikantem Ergebnis“.

Anfangs hätten viele skeptisch auf das Vorhaben geschaut, erinnert sich der Landrat. („Was soll das bringen, wenn die Rinder plötzlich die ganzen Pflanzen fressen?“) Schon bald wurden Skeptiker eines Besseren belehrt. Niedermaier bedankt sich bei allen Beteiligten für „das Zustandekommen eines Herzensprojekts“.

Weihten die neue Infotafel ein: (v. li.) Martin Kiechl vom Isartalverein, Landrat Josef Niedermaier, Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser, Volker Zahner von der Heinz Sielmann Stiftung und Markus Henning vom Landschaftspflegeverband. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf die Erfolgsgeschichte der Beweidungsflächen geht Martin Kiechl, Vorsitzender des Isartalvereins, genauer ein. Der Verein rief im Jahr 2020 das Projekt ins Leben. Anfangs mit 12 Murnau-Werdenfelser-Rindern auf 14,5 Hektar. Die ersten Erfolge in der Pupplinger Au stellten sich schnell ein.

Weideprojekt in der Pupplinger Au - Von Anfang an eine Erfolgsgeschichte

Die Streufilzdecke – eine Auflage am Boden aus verdorrten Gräsern – wurde reduziert. Gerade an trockenen Sommertagen sinke dadurch die Brandgefahr. „Gleichzeitig wurden Flora und Fauna wieder deutlich vielfältiger“, berichtet Kiechl. Durch die Erweiterung beweiden künftig 60 bis 70 Tiere rund 75 Hektar – zuvor umfassten die Weideflächen 60 Hektar. Alles in allem lagen die Kosten für die Projekt-Erweiterung bei circa 60 000 Euro. Finanziert wurde das Ganze von der Margarete-Ammon-Stiftung aus Gräfelfing.

Kiechl schwärmt von einer „großartigen Zusammenarbeit“ mit verschiedenen Organisationen, Ämtern und Dienststellen, „die trotz hoher Belastung immer mit Herzblut mithalfen“. An sich ist das Konzept des Beweidungskonzept allerdings „keine vollkommen neue Idee“, weiß der Vorsitzende vom Isartalverein. Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts wurden weite Teile der Schneeheide-Kiefernwälder in der Region von Rindern, Schafen und Ziegen beweidet.

Hinter dem Vorhaben auf Eglinger Gemeindegebiet steckt allerdings „deutlich mehr als ein Artenschutzprojekt“, stellte Prof. Dr. Volker Zahner von der Heinz-Sielmann-Stiftung heraus. Diese ist von Beginn an Projektpartner des Isartalvereins. Zahner rechnete vor: 1000 Kilogramm Dung pro Monat produzieren die Murnau-Werdenfelser-Rinder.

Der darauf entstehende fruchtbare Boden wiederum wird zum Lebensraum und Ernährer für gut 100 Kilo Insekten. Und diese wiederum seien wichtiges Futter für die Vögel. „Das Projekt geht auf die ganze Nahrungskette zurück“, erläuterte Stiftungsrat Volker Zahner.

Martin Kiechl nickt zustimmend. „Jetzt hoffen wir, dass die neue Fläche genauso ein Erfolg wird, wie die bestehenden. Aber da bin ich zuversichtlich.“

