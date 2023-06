Feuerwehren und Polizei rücken aus: Verdacht auf Kellerbrand in Egling

Von: Peter Borchers

Zu einem Kellerbrand im Eglinger Ortsteil Dettenhausen rückten am späten Dienstagabend Polizei und Feuerwehr aus. © sh

Nach Egling rückten am Dienstagabend mehrere Streifen und Feuerwehren aus: Dort roch es nach verschmorten Kabeln und Rauch stieg auf.

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 22 Uhr über einen Brand im Eglinger Ortsteil Dettenhausen informiert. Im Keller eines Einfamilienhauses am Hirtenweg, so hieß es, soll es Rauchentwicklung geben. Beim Eintreffen der Streifen der Wolfratshauser Dienststelle und der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim war jedoch kein Rauch zu sehen. Allerdings roch es stark nach verschmorten Kabeln. Die Bewohner hatten das Haus zur Sicherheit schon verlassen.

Es stellte sich schließlich heraus, dass die Poolpumpe im Keller heißgelaufen beziehungsweise durchgeschmort war. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren aus Wolfratshausen, Egling und Deining – insgesamt 54 Mann mit sieben Fahrzeugen – lüfteten das Haus und kühlten die Pumpe. Die Höhe des Sachschadens dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Verletzt wurde niemand. Neben Polizei und Feuerwehr waren der Rettungsdienst samt Leiter und ein Notarzt im Einsatz.

