Fußwaschung an Gründonnerstag: Pfarrer erklärt alten Brauch - klare Empfehlung an den Papst

Tradition zu Ostern: Papst Franziskus reinigt an Gründonnerstag – in der Regel armen Menschen – die Füße.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Die Fußwaschung im Gottesdienst ist ein jahrhundertealter Brauch. Pfarrer Manfred Wurzer erklärt, was hinter der Tradition steckt - und was dabei besonders wichtig ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Dem vor einem knienden Pfarrer die nackten Füße entgegenstrecken: Was im ersten Moment kurios klingt, wird am Gründonnerstag im katholischen Gottesdienst zur Wirklichkeit. Hinter der Fußwaschung steckt ein jahrhundertealter Brauch, der sich im Laufe der Zeit allerdings ein Stück weit veränderte. Dazu später mehr.

Fußwaschung an Gründonnerstag: Handlung soll „Leitungsstil verdeutlichen“

Ihren Ursprung hat die Ostertradition bei Jesus’ letztem Abendmahl mit den zwölf Aposteln, weiß Pfarrer Manfred Wurzer aus Egling. Lange habe die Wissenschaft „gerätselt“, warum der Sohn Gottes seinen Gefährten ausgerechnet die Füße wusch. „Heute würde man sagen: Die Handlung sollte seinen Leitungsstil verdeutlichen.“

Heißt im Klartext: Der Oberste einer Gesellschaft zeigt so seine Bereitschaft, auch niedrigste Dienste zu erledigen. Zu Jesu Lebzeiten gingen die Menschen viel zu Fuß. „Nach einem zehnstündigen Marsch war das sicher keine angenehme Aufgabe“, stellt Wurzer klar. Im Pfarrverband Egling finden heuer keine Waschungen statt. „Wir waren uns unsicher wegen Corona.“ Ab dem kommenden Jahr soll es das Ritual allerdings wieder „wie gewohnt“ geben.

+ Manfred Wurzer ist Pfarrer in Egling. © Hans Lippert

Den einen oder anderen Kirchgänger kostet der Vorgang etwas Überwindung. „Eine hat mir mal erzählt, dass sie sich extra vier Tage hintereinander die Füße gewaschen hat“, erzählt Wurzer und lacht. Während der Waschung nimmt sich der Geistliche daher bewusst ein paar Minuten Zeit, um sich mit den Leuten zu unterhalten, „und mal einen Witz zu machen“. Und falls dem Pfarrer ein besonders greislicher Fuß entgegengestreckt wird? „Ich schaue mir die Füße nicht genau an, ich bin ja kein Orthopäde“, verrät der Kirchenmann mit einem Augenzwinkern.

Ich schaue mir die Füße nicht genau an, ich bin ja kein Orthopäde.

Zurück zur Historie: Ab dem 16. Jahrhundert wuschen auch Könige ihren armen Untertanen die Füße. Der Ritus erhielt dadurch einen „karitativen Touch“, der bis heute anhält. Auch Papst Franziskus säubert in erster Linie Bedürftigen die Füße. Der ursprüngliche Zweck der Tradition – ein Oberhaupt verrichtet einen niedrigen Sklavendienst – geriet dadurch etwas in Vergessenheit.

Osterbrauch Fußwaschung: Warmes Wasser besonders wichtig, „gerade bei den Damen“

„Deshalb wäre es nicht schlecht, wenn unser Oberhaupt mal wieder einfachen Mitarbeitern die Füße waschen würde“, schlägt Wurzer vor. In Egling entscheidet gewöhnlich der Pfarrgemeinderat, wer am Gründonnerstag Wasser über seine Füße bekommt. Zusätzlich ausgestattet mit Seife, setzt Wurzer die Tradition im Anschluss in die Tat um.

„Bei der Aktion ist auch immer ein bisschen Spaß dabei“, verrät er. Einem befreundeten Kaplan stellte sich zum Beispiel mal eine ganze Feuerwehrmannschaft vor. Die Helfer erlaubten sich einen Schabernack. Sie hatten ihre Füße zuvor in Kohlen getaucht. „Die Hände des Kollegen waren danach rabenschwarz“, erzählt der Pfarrer lachend – und ergänzt:

Besonders wichtig sei bei der Waschung ebenso warmes Wasser, „gerade bei den Damen“. Ansonsten bestehe durchaus die Gefahr, von einem ausschlagenden Fuß getroffen zu werden. Von einem solchen Tritt blieb Wurzer zum Glück bislang verschont.

