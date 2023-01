„Alles muss das Land ausbaden“: Geothermiebohrung bei Egling für Münchner?

Von: Doris Schmid

Wird es im Gemeindegebiet Egling in absehbarer Zeit eine Geothermiebohrung geben? © Luftbild: Hans Lippert

Die Stadtwerke München möchten prüfen, ob eine Geothermiebohrung bei Egling sinnvoll ist. Ein Vertreter des Unternehmens musste sich nun den kritischen Fragen des Gemeinderats stellen.

Egling – Einen Korb gab der Eglinger Gemeinderat der Stadtwerke München GmbH (SWM) vor einigen Wochen. Der Versorger will wie berichtet Teile des Eglinger Gemeindegebiets, die im „Feld Dingharting-Attenham“ liegen, darauf abklopfen, ob dort eine Geothermiebohrung sinnvoll ist. Davon waren viele Gemeinderäte nicht begeistert. In der Sitzung vor der Weihnachtspause erläuterte Dr. Dietfried Bruss von den Stadtwerken dem Gremium die genauen Pläne.

Geothermiebohrung bei Egling? Neue Projekte rund um München geplant

Laut Bruss ist ein Drittel der Münchner Haushalte über Fernwärmeanschlüsse versorgt, und es sollen noch viel mehr werden. Neue Geothermieprojekte sind laut Bruss in und um München geplant, so auch im Feld „Dingharting-Attenham“, von wo aus einmal möglichst viel Wärme Richtung München transportiert werden soll. Um herauszufinden, welches Potenzial in 4000 Metern Tiefe schlummert, soll ein hochauflösendes 3-D-Modell erstellt werden.

Zum Einsatz kommen dabei sogenannte Vibro-Trucks. Diese Spezialfahrzeuge schicken Schallwellen in die Tiefe, wo sie von den verschiedenen Gesteinsschichten im Untergrund unterschiedlich reflektiert werden. Aufgefangen werden diese Wellen von hochempfindlichen Erdmikrofonen, die entlang von Messlinien ausgelegt werden. Alle zehn bis 15 Meter stoppt der Truck an einem Anregungspunkt und zieht dann weiter.

In der Sitzung gab es viele vor allem kritische Fragen zu möglichen Auswirkungen auf die Umwelt, Schäden an Gebäuden und Erdbeben. Dr. Jakob Bernlochner (Freie Wähler) erkundigte sich nach dem Nutzen für die Gemeinde Egling. Denn in erster Linie geht es bei dem Projekt um die Versorgung der Münchner Bevölkerung mit Erdwärme. „Alles muss das Land ausbaden“, kommentierte das etwas überspitzt Peter Lichtenegger (CSU).

Geothermiebohrung zur Versorgung der Münchner Bevölkerung - „Alles muss das Land ausbaden“

Konkret wollte Bernlochner wissen, ob die Ergebnisse der seismischen Untersuchungen der Kommune und ihren Bürgern zur Verfügung gestellt werden können. Beim privaten Hausbau sei Geothermie ein Thema. Bruss antwortete, dass die Erkenntnisse dem Landesamt für Umwelt zur Verfügung gestellt werden. Aber die Daten seien wenig aussagekräftig für eine oberflächennahe Geothermie. Als möglichen Vorteil für Egling brachte der Geologe einen Anschluss an ein Fernwärmenetz ins Spiel.

Michael Neubauer (CSU) sagte, dass er die lauten und vibrierenden Untersuchungen keinem Gemeindebürger zumuten wolle. Er sprach aus Erfahrung: 2012 wurden schon einmal Teile der Gemeinde für ein Geothermieprojekt unter die Lupe genommen. Die Fahrzeuge seien bis an sein Haus herangerückt, obwohl es geheißen habe, sie würden einen Abstand von 50 Metern einhalten. „Da vibriert der ganze Boden“, sagte Neubauer.

Eine Entscheidung über den Antrag der Münchner Stadtwerke steht noch aus. Sollte das Gremium sein Einverständnis geben, wird es trotzdem noch einige Zeit dauern, bis die Trucks durch Egling rollen: Die Untersuchung ist erst in sechs bis acht Jahren geplant. nej

