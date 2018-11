Großer Festakt im Münchner Marionettentheater

Das Münchner Marionettentheater unter der Leitung des Eglingers Siegfried Böhmke hat am Samstag sein 160-jähriges Bestehen gefeiert.

Egling/München – Mitte des 19. Jahrhunderts hatte ein gewisser Josef (genannt „Papa“) Schmid die Idee, in München ein Marionettentheater für Kinder und Erwachsene zu errichten. 1858 kam der Plan zur Ausführung. Genau 160 Jahre ist die Gründung des Theaters her, das seit vielen Generationen Kinder und Erwachsene glücklich gemacht hat. Das wurde am vergangenen Samstag mit einem Festakt gefeiert. Mit dem Nachfolger von Papa Schmid, dem Eglinger Siegfried Böhmke, sprach Redakteur Volker Ufertinger.

Herr Böhmke, Glückwunsch zum runden Geburtstag Ihres Hauses. Wie ist der Abend verlaufen?

Wir haben ein ganz besonderes Stück gespielt, nämlich eines, in dem die Geschichte des Theaters selbst auf die Bühne kommt. Von Papa Schmid bis in die Gegenwart, mit Episoden aus der jeweiligen Zeit. Und der Kasperl hatte in dem Stück natürlich auch eine wichtige Rolle.

Inwiefern?

In dem besagten Stück kommt „Das goldene Ei“ zur Aufführung, ein kleines Drama von Franz Graf von Pocci, der Papa Schmid immer mit Stücken versorgt hat. Theater im Theater sozusagen. In diesem kommt der Kasperl auf die Welt, er schlüpft aus einem Ei und ist plötzlich da.

Was macht eigentlich die Faszination des Puppenspiels über so viele Generationen aus?

Das Marionettentheater ist eben eine Welt im Kleinen. Wenn Puppen, die ja eigentlich tote Gegenstände sind, scheinbar plötzlich eine Seele bekommen, wenn man den Eindruck hat, dass sie gleich zu atmen anfangen, dann ist das etwas, was auch heute noch fasziniert. Auch und gerade in Zeiten von Computerspielen.

Und warum finden alle den Kasperl so toll?

Aus vielen Gründen. Aber vor allem, weil er sich traut, Dinge zu sagen, die sich andere nicht zu sagen trauen. Er nimmt die Obrigkeit auf den Arm, er muckt auf. Eigentlich ist der Kasperl ein Prolet, tut aber manchmal vornehm und versteigt sich in irgendwelche verdrehten Wortwendungen. Und seine Gretl behandelt er auch nicht immer gut. Das hat die Leute immer fasziniert.

Sie sind im Marionettentheater ja nicht nur Intendant, sondern machen alles Mögliche.

Ja, ich übe zehn Berufe gleichzeitig aus, sage ich immer spaßeshalber. Ich bin Puppenbauer, schreibe Stücke, bin Dramaturg und Sprecher, mache die Kulissen, inszeniere, studiere ein und bin – ganz am Schluss – auch noch Intendant.

Ein Großteil Ihres Publikums sind Kinder.

Normalerweise ja, aber sie kommen selten allein. Früher war das noch anders. Heute sind sie meistens in Begleitung von Erwachsenen unterwegs. Inzwischen haben wir auch ein richtiges Familienprogramm, an dem Erwachsene genauso ihr Vergnügen haben.

Wie würden Sie Kinder als Publikum beschreiben?

Spontan und absolut ehrlich. Sie denken anders als Erwachsene und fragen sich nicht, ob irgendetwas peinlich sein könnte oder ob irgendetwas Nachteile bringt. Als Theatermacher weiß man bei Kindern jederzeit, wie man dran ist. Und wenn ein Gag nicht ankommt, muss man ihn halt ändern.

Lesen Sie auch: Dieses Schaufenster zieht ein ganzes Dorf an