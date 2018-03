Hänger löst sich von Zugmaschine 

Egling - Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro und eine für knapp fünf Stunden gesperrte Straße: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Endlhausen, der sich am späten Sonntagabend ereignet hat.

Egling - Wie die Polizei mitteilt, war am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr ein Berufskraftfahrer (59) aus München mit seinem Sattelzug auf der Attenhamer Straße in Richtung Wolfratshausen unterwegs. Kurz nach der Kurve in der Dorfmitte löste sich der Hänger von der Daimler-Zugmaschine. Der Auflieger rollte rückwärts über einen Gehweg, räumte eine Straßenlaterne ab und kam erst – ohne weiteren Schaden anzurichten – im Gebüsch an einer Bushaltestelle zum Stehen. „Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Vorfall nicht gefährdet“, berichtet Steffen Frühauf, Vize der Wolfratshauser Polizei. Die Feuerwehr Endlhausen kümmerte sich mit zehn Mann um ausgelaufene Kraftstoffe und sicherte die Unfallstelle ab. Die Straßenmeisterei sorgte für die Beschilderung. Ein Abschleppdienst hob den verirrten Auflieger später an und kuppelte ihn an einen mittlerweile eingetroffenen Ersatz-Truck an. Um 4 Uhr früh gab die Polizei die Unfallstelle wieder frei.