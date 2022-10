Kampf für mehr Tierwohl: In Egling entsteht eine Stiftung mit prominentem Vorsitz

Von: Volker Ufertinger

Das Team Augstein: (vorne v. li.) Tanja Klein, Maria Sabine Augstein, Gabriele Scheidl, Alexander von Wurmbrand-de Brenco und Sarah Knesebeck sowie (hinten v. li.) Agneta Carabulea, Fred Tschunt, Daniela Klingel, Bärbel Reichherzer und Ingenieur Franz Demmel mit den Mitarbeitern Hamza, Reber, Sergej, Mohamed, Mustafa und Sergej, © Sabine Hermsdorf-Hiss

Derzeit entsteht auf einem alten Bauernhof das „Tierwelt Gut Egling“. Die Stifterin ist Maria Sabine Augstein, die Tochter des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein.

Egling – An der Deininger Straße, unmittelbar hinter dem Gewerbegebiet, liegt ein alter Bauernhof. Diesen Ort hat sich Maria Sabine Augstein (73) ausgesucht, um sich für das Wohl von Tieren einzusetzen. Auf 2500 Quadratmetern entsteht zurzeit die „Tierwelt Gut Egling“.

Lange hat sich Augstein als Rechtsanwältin für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt und dafür 2015 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Jetzt wendet sie sich verstärkt dem Tierschutz zu, da ihr Tiere immer sehr am Herzen lagen. „In Egling soll die Schaltzentrale entstehen“, sagt Pressesprecher Alexander von Wurmbrand-de Brenco.

Initiatorin Maria Augstein ist Tochter von „Der Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein

Der Name Augstein ist vielen Menschen in Deutschland ein Begriff. Tatsächlich ist Rudolf Augstein, Gründer des Hamburger Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, ihr Vater. Als Rechtsanwältin kämpfte sie lange für das Lebenspartnerschaftsgesetz – mit Erfolg. Inzwischen wohnt sie am Starnberger See und bleibt lieber im Hintergrund. Träger des Vorhabens soll eine Stiftung sein. Ihr Name: „Maria Sabine Augstein Stiftung – Tierschutz mit Herz.“ „Wir stehen kurz vor der Gründung“, erklärt Rechtsanwältin Gabriele Scheidl, die das Projekt von Anfang an mit ihrem Rechtsanwaltskollegen Stefan Kunschak begleitet.

Tierwelt Gut Egling: Einjähriger Baustopp wegen Unstimmigkeiten mit Bauunternehmer

Der Beginn des Projekts stand jedoch unter keinem guten Stern. Man hatte einen Bauunternehmer engagiert, der seine Maßnahmen nicht mit dem Landratsamt abgesprochen hatte. Die Folge: Ein einjähriger Baustopp. „Das war für alle furchtbar“, sagt Bärberl Reichherzer, die rechte Hand von Augstein. In ihrer Not wandten sie sich an Bauingenieur Franz Demmel aus Königsdorf, der in Abstimmung mit der Behörde seit Ende vergangenen Jahres das Projekt zu retten versucht. „Ich denke, wir kriegen das hin – auch wenn uns noch viel Arbeit bevorsteht.“

Ein ganzes Gelände wird dem Tierwohl gewidmet

In dem alten Bauernhof entstehen nicht nur Büros und Konferenzräume. Auf dem weitläufigen Gelände drumherum sollen sich auch Hunde und Katzen tummeln. Angedacht ist eine großzügige Grünfläche, einen Biotopweiher, schützenswerte Bäume, einen Pavillon und ein Gartenhaus.

Ein „kriminelles Netzwerk“: Kampf gegen illegalen Welpenhandel soll von Egling aus passieren

Fest steht schon jetzt, dass die Stiftung von Egling aus den illegalen Handel mit Welpen bekämpfen will – etwa durch Aufklärung. „Da steckt ein ganzes kriminelles Netzwerk dahinter“, so Wurmbrand-de Brenco. Auch Streuner-Patenschaften sollen hier vermittelt und die Unterstützung von Gnadenhöfen organisiert werden. Nicht zuletzt will die Stiftung ihre Pforten auch für die Einheimischen öffnen.

Bevölkerung soll mit einbezogen werden: Kinder- und Seniorennachmittage geplant

Gut vorstellen kann sich das Team um Maria Sabine Augstein Senioren- und Kindernachmittage, ein „ethisches und empathisches Beisammensein mit den Tieren“. Die Stifterin selbst legte beim Pressetermin in Deining Wert auf die Feststellung: „In Egling soll auch Tierhaltern geholfen werden, ihre Tiere im Notfall zu behalten.“

