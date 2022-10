„Jammern hilft nicht“: Anspruchsvolle Zeiten für die Eglinger Bürger

Von: Jannis Gogolin

Fast alle Plätze besetzten die knapp 70 Besucher der Eglinger Bürgerversammlung im Ergertshauser Schützenhaus. Bürgermeister Hubert Oberhauser informierte am Rednerpult über die aktuelle Lage und anstehende Projekte. © Hans Lippert

Bürgermeister Hubert Oberhauser und Landrat Josef Niedermaier stimmten die versammelten Gemeindebürger auf anstrengende Zeiten ein.

Egling – Einen umfangreichen Bericht über die Aktivitäten der Gemeinde holten sich am Dienstag die Eglinger Einwohner ab. „Wir haben sehr viel bewegt“, betonte Bürgermeister Hubert Oberhauser gegenüber den rund 70 Besuchern der Bürgerversammlung im Ergertshauser Schützenhaus. Die bisherige Arbeit beschrieb er als „zukunftsfähig, mutig und innovativ. So wollen wir weitermachen. Und das müssen wir auch“.

Die Herausforderungen, die auf die Gemeinde zukommen, seien vielseitig und aufwendig. An der Deininger Ortsdurchfahrt ist eine Kanalerneuerung für vier Millionen Euro geplant. Wie berichtet muss die Straße deshalb ab Frühjahr 2023 für zwei Jahre gesperrt werden. In diesem Zuge „werden außerdem Leerrohre für den Breitband-Ausbau verlegt“.

Grundschule belastet Gemeindekasse

Ferner solle neues Personal für Verwaltung sowie Kindergärten gefunden und finanziert werden. Die Gemeinde müsse außerdem Gebiete für Windkraft ausweisen. Dazu zehren Neu- und Sanierungsarbeiten bei der Grundschule an der Gemeindekasse. An dem Projekt rütteln möchte der Rathauschef aber nicht: „Diese Schule ist die Keimzelle unserer Gemeinde“, stellte Oberhauser klar. „Deswegen müssen wir jetzt etwas tun, nicht erst, wenn das Gebäude aus den 1970er-Jahren auseinanderfällt.“ Mit der „robusten und gefestigten Gemeindekasse“ sei das zu schaffen. Zustimmung bekam der Rathauschef von den Anwesenden mit Applaus – und dem Verzicht auf Anträge.

Geforderte Anstrengungen treffen auf „ermüdete Bevölkerung“

Nach einem Sicherheitsbericht der Polizei Wolfratshausen – „Alles sieht soweit gut aus“, berichtete Polizeihauptkommissar Tony Lechner – kamen die steigenden Flüchtlingszahlen und der Ausbau erneuerbarer Energien zur Sprache. Dabei führte Landrat Josef Niedermaier das Wort. „Wir haben meist nicht viel Zeit zu planen und müssen schnell entscheiden. Das ist jetzt nicht anders.“ Er hoffe deswegen auf Verständnis für unangenehme Situationen – sei es bei der Unterbringung von Flüchtlingen oder bei Photovoltaik-Anlagen in der „schönen Kulisse des Oberlands“. Er sei sich bewusst, dass die geforderten Anstrengungen auf eine „ermüdete Bevölkerung“ treffen, viel dagegen tun könne er jedoch nicht. Den Bürgern legte Niedermaier zwei mögliche Wege vor: „Lange überlegen, bis es womöglich zu spät ist, oder schnell handeln, mit dem Risiko, Fehler zu machen.“ Er entscheide sich für Zweiteren, auch, wenn ihm nicht alles recht sei, was passiert. „Jammern hilft ja nicht“, merkte er an.

Niedermaier ehrte im Namen von Innenminister Joachim Herrmann Gemeinderatsmitglieder

Neben seinem Bericht hatte Niedermaier an diesem Abend noch eine andere Aufgabe. „Ich beglückwünsche Euch im Namen des Innenministers Joachim Herrmann für langjährige Treue und gute Arbeit im Gemeinderat“ sagte er und überreichte Angelika Kassner und Dr. Jakob Bernlochner feierlich eine Urkunde. Bürgermeister Oberhauser schloss sich ihm an. „Vielen Dank für Eure Arbeit. Ich hoffe, dass Ihr noch lange bei der Stange bleibt.“

