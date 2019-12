Kommunalwahl 2020: Liste Altgemeinde Moosham stellt zehn Kandidaten auf

Die Liste Altgemeinde Moosham hat ihre Kandidaten für den Eglinger Gemeinderat aufgestellt. An der Spitze: Josef Ruml junior.

Moosham – Es ist gar nicht so einfach, über das gesamte Eglinger Dorfgebiet den Überblick zu behalten. Egling besteht aus 33 Ortsteilen und sieben vormals selbstständigen Kleingemeinden. Da gerade diese im Gemeinderat vertreten sein sollten, entstand im Jahr 2008 die Liste Altgemeinde Moosham. Auch bei der Kommunalwahl im März 2020 schickt die Liste wieder zehn Kandidaten ins Rennen. An der Spitze: Josef Ruml junior.

Seit die Liste ins Leben gerufen wurde, eroberte stets ein Kandidat einen Sitz im Gemeinderat. Von 2008 bis 2013 gehörte Markus Wiedenbauer dem Gremium an. 2013 löste ihn Franz Gröbmair ab. Letzterer ist zur Freien Wählergemeinschaft gewechselt. Deshalb mussten die 19 Stimmberechtigten im Feldkirchner Gasthaus Hansch einen möglichen Nachfolger finden.

Die Suche sei gar nicht so einfach gewesen, sagte Monika März. Lediglich zehn Mooshamer erklärten sich bereit zu kandidieren: „Das ist ein bisschen enttäuschend“, so März. „Das letzte Mal haben wir 14 Kandidaten gefunden.“ Viele mögliche Kandidaten trauen sich ihrer Ansicht nach das Amt nicht zu und fürchten die damit verbundenen Verpflichtungen. März räumte ein: „Zwischenzeitlich haben wir schon befürchtet, dass wir das gar nicht mit einer eigenen Liste hinkriegen.“ Die Kandidaten, die man nun gefunden habe, seien allesamt „nette Leute, die man im Dorf kennt“. Allerdings wurde die angedachte Reihenfolge von den Stimmberechtigten kräftig durcheinandergewürfelt. Eigentlich hatten die Listen-Mitglieder vereinbart, dass Josef Ruml auf Platz eins stehen soll, Monika März auf zwei und Karin Hansch auf drei. Ruml bekam auch tatsächlich die meisten Stimmen. Dahinter ist jedoch die ungesetzte Christine Öchler zu finden. Auf Platz drei landete Karin Hansch, und auf den vierten Platz rutschte Monika März ab.

Spitzenkandidat Ruml war hauptverantwortlich dafür, dass die Liste Altgemeinde Moosham zum dritten Mal in Folge ins Rollen kam. Der 31-Jährige ist Kfz-Technikermeister und Kommandant der Mooshamer Feuerwehr. Er gehört vielen Vereinen an, ist Fähnrich beim Trachtenverein, Mitglied beim Schützenverein und führte sechs Jahre lang den Burschenverein. Sein Ziel: „Ich will, dass die Altgemeinde Moosham eine Stimme bei der Gestaltung der Großgemeinde hat.“

Christine Öchler wiederum ist im Trachtenverein Harmating und im Pfarrgemeinderat Feldkirchen-Thanning aktiv. Die 34-Jährige ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet als Krankenschwester.

Auch die Nummer drei, Karin Hansch, ist im Dorf bestens bekannt. Die 41-Jährige ist Hotel-Fachfrau und Wirtin im gleichnamigen Gasthof. Sie gehört außerdem der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen an, ebenso dem Trachtenverein Harmating und der Brauchtumsgruppe Gelting. Auch sie gibt als Hauptmotivation für ihre Kandidatur an: „Die Altgemeinde Moosham braucht eine Vertretung im Gemeinderat.“

Auf Platz vier der Liste steht Monika März, die in der Vorstandschaft der jungen Landwirte und Landfrauen arbeitet. Die kaufmännische Angestellte ist 30 Jahre alt und studiert internationale Kommunikation und Kooperation an der Hochschule in München. Sie steht zum zweiten Mal auf der Liste, „weil es gut für die Informationspolitik ist, wenn aus Moosham jemand dabei ist“.

Die Kandidaten der Liste Altgemeinde Moosham

1. Josef Ruml jun. , 31, Kfz-Techniker Meister, Moosham, ledig

2. Karin Hansch, 41, Gastwirtin / Hotelfachfrau, Feldkirchen, verheiratet

3. Christine Öckler, 34 , Krankenschwester, Reichertshausen, verheiratet

4. Monika März, 30, kaufmännische Angestellte, Golkofen, ledig

5. Peter Hasch jun., 31, Kfz-Techniker Meister, Moosham, ledig

6. Franz-Xaver Hinterauer, Leitender kaufmännischer Angestellter, Moosham, ledig

7. Martin Rieger, 40, Selbstständiger Tiefbautechniker Meister, Schalkofen, ledig

8. Claudia Rieger, 32, Betriebswirtin, Schalkofen, verheiratet

9. Hubert Köglsperger, 46, Landwirt, Siegertshofen, verheiratet

10. Matthias Daniel, 45, Berufskraftfahrer, Moosham, ledig

