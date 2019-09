Kreiters Comeback noch offen: „Ich muss auf meinen Körper hören“

Der Handicap-Sportler aus Thanning verarbeitet schmerzhafte Erlebnisse bei einem Trip durch die USA. Die lädierte Schulter macht dem 34-Jährigen noch zu schaffen.

Thanning– Hinter Georg Kreiter liegen schmerzhafte Monate – in körperlicher wie in seelischer Hinsicht. Im Januar musste der 34-jährige Handicap-Skifahrer auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kranjska Gora/Slowenien verzichten und die Saison vorzeitig beenden: Die Schulter, die er sich im Vorjahr bei den Paralympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang gebrochen hatte, machte erhebliche Probleme.

Im März schließlich starb der Vater des Thanningers überraschend – ein schwerer Verlust für die Familie. „Seitdem hat sich in meinem Leben einiges verändert“, berichtet jetzt der Doppel-Weltmeister von 2015. So habe er im Familienbetrieb, eine alteingesessene Druckerei in Wolfratshausen, „neue, wichtige Aufgaben übernommen, die bis dato von meinem Vater erledigt wurden“.

Neben Familie und Beruf sei in den vergangenen Monaten der Sport doch etwas ins Hintertreffen geraten. Immerhin blieb Zeit, sich um den lädierten Körper zu kümmern. „Ich arbeite nachwievor an der Regeneration meiner Schultern“, berichtet Kreiter. Dank regelmäßiger Physiotherapie in Wolfratshausen und am Olympia-Stützpunkt in München sowie gezieltem Training im Fitnessstudio, Schwimmbad auf dem Hand-Bike habe er eine Verbesserung erzielen könne. „Allerdings ist der Belastungszustand immer noch nicht so, wie er sein sollte. Aber ich bleibe weiter dran“, so der querschnittsgelähmte Thanninger.

Allerdings ist dem Behindertensportler des Jahres 2015 klar, dass er sich in Geduld üben muss. In den kommenden Tagen starten seine Kollegen aus dem Nationalteam mit dem Schneetraining auf einem Gletscher in der Schweiz. Wann Kreiter selbst auf die Piste zurückkehren kann, ist unklar. „Da muss ich auf meinen Körper hören“, betont der ausgebildete Mediengestalter.

Doch weil Kreiter ein grundsätzlich optimistischer Mensch ist, hat er die sportlose Zeit sinnvoll genutzt. Gemeinsam mit seiner Freundin erfüllte er sich einen lange ersehnten Urlaubstraum und durchquerte drei Wochen lang mit einem Wohnmobil einige Nationalparks in den USA. „5000 Kilometer on the Road sind zwar nicht gerade erholsam, aber die vielfältigen landschaftlichen Eindrücke waren einfach gigantisch“, so der 34-Jährige. Und sei umso schöner gewesen, „dass ich mir diesen Wunsch in diesem turbulenten Jahr habe erfüllen können“.