Ausstellung würdigt Künstlerfamilie Mergenthal 

Eine Ausstellung in der Hanse-Galerie am Lünener Theater setzt das Lebenswerk der Eglinger Künstlerfamilie Mergenthal noch mal in Szene. Zu sehen ist Ausstellung noch bis zum 6. Januar.

Attenham/Lünen – „Vom Mergenthal-Virus befallen bin ich seit meiner ersten Begegnung“, erzählt Werner Tischer (74), ehemaliger Pressefachhändler und Fan moderner Kunst im westfälischen Lünen. 1997 besuchte der Lünener den Bildhauer Kurt Mergenthal und die Malerin Helga Mergenthal erstmals im Eglinger Ortsteil Attenham, neugierig geworden durch Kurt Mergenthals Wandplastik im Theater Lünen. Ein Beitrag zum 60-jährigen Bestehen dieses Theaters ist eine sehenswerte Ausstellung über die Attenhamer Künstlerfamilie Kurt, Helga und Sohn Stefan Mergenthal. Alle drei sind inzwischen verstorben, Stefan bereits im Februar 2005 und Helga und Kurt kurz nacheinander im Herbst 2018. Die Ausstellung in der Hanse-Galerie am Lünener Theater setzt ihr so facettenreiches Lebenswerk noch mal in Szene.

Wie kam das Projekt zustande? Im Spätherbst des Jahres 1958 berief der Architekturprofessor Gerhard Graubner, Erbauer des Theaters, zwei sehr erfolgreiche Studenten der Kunstakademie München, den Goldschmiedekünstler Hermann Jünger und den Bildhauer Kurt Mergenthal, nach Lünen. Sie schufen zwei moderne Wandplastiken für das Theaterfoyer, „Orpheus und die Tiere“ und „Orpheus und die Pflanzen“. Kurt Mergenthal kam später nie wieder nach Lünen. „Den Arbeiten Jüngers und Mergenthals begegneten Kulturförderer und Bevölkerung zunächst mit Unverständnis und heftiger Ablehnung“, erinnert sich Tischer, damals 14 Jahre alt. Zwei Jahre später kam noch ein gegenständlicher Orpheus des europaweit renommierten Gerhard Marcks dazu.

Tischer fand es ungerecht, dass Kurt Mergenthal im Gegensatz zu diesem kaum bekannt ist, und begann zu recherchieren. „Das Lebenswerk der Mergenthals überzeugte mich sofort“, erzählt Tischer. Lang sprach er mit den Eheleuten über ihr Schaffen auf Elba und ihre Lüftlmalerei in Oberbayern. Er holte seinen Freund, den Erziehungswissenschaftler Frank Ragutt, als Kurator mit ins Boot. Seit Sommer 2017 bis zur Eröffnung im Dezember fuhr er allein oder mit Ragutt sechs Mal nach Attenham, sichtete Quellenmaterial, sprach mit Weggefährten und schuf in seinem Haus ein „Mergenthal-Archiv“.

Die Ausstellung würdigt sowohl gemeinsame Projekte wie die künstlerische Dokumentation der still gelegten Erzminen auf Elba. Sie präsentiert aber auch jeden Künstler als eigenständige Persönlichkeit: Kurt Mergenthal, der als talentierter Jungkünstler die Münchner Avantgarde aufmischte, Helga Mergenthal, die in hohem Tempo unzählige großformatige, expressive Bilder produzierte, und Stefan Mergenthal, der als Bildhauer und Grafiker Fuß zu fassen versuchte. Sein Können beweisen eine Bronze-Taube aus der Akademiezeit und eine abstrakte Skulptur aus einem Eichenholz-Rest und einem Minen-Relikt (um 2002) sowie Zeichnungen, die geometrische Formen auf faszinierende Weise verfremden.

Tischer und Ragutt erzählen viele Geschichten – wie die des legendären „Attenhamer Bauerntheaters“, das sogar Schauspieler wie Senta Berger nach Attenham lockte und dem selbst das Zeit-Magazin aus Hamburg mehrere Seiten widmete. Oder die der gezeichneten, an seine Frau Helga geschickten Postkarten von Kurt, die Szenen in Cafés in Schwabing und auf Elba, skurrile Typen oder markante Gesichter festhielten. Sie erzählen von Kurts frühen wilden und erfolgreichen Künstlerjahren, seiner Leidenschaft als Restaurator und seinen Filmrollen. Auch der Tradition der Lüftlmalerei sowie dem Verhältnis der Mergenthals zu Freunden und Nachbarn oder zum Geld widmen sich die Texte und Präsentationen.

Es ist angedacht, die Ausstellung auch nach Bayern zu holen. In Lünen ist sie in der Hanse-Galerie an der Kurt-Schumacher-Straße 41 bis einschließlich 6. Januar zu sehen: montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Sonntags (14 bis 17 Uhr geöffnet) ist Werner Tischer vor Ort. vm