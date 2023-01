Landtagswahl 2023: Aigner auf CSU-Neujahrsempfang - Wahlkampf im Plauderton

Am Rednerpult: Landtagspräsidentin Ilse Aigner sprach beim Neujahrsempfang der Kreis-CSU in Ergertshausen viele Themen an. Dass Wahlen bevorstehen, zeigen die Plakate – zum Beispiel von Direktkandidat Thomas Holz.

„Bayern außer bei Windkraft in allen Bereichen vorne“

Prominenter Besuch beim Neujahrsempfang der Kreis-CSU: Ilse Aigner war zu Gast. Landtagskandidat Thomas Holz steckte bei der Veranstaltung die Themenfelder für den Wahlkampf ab.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein bisschen fühle es sich für sie jedes Mal wie Heimkommen an, wenn sie im Landkreis zu Gast ist. „Ich fühle mich immer narrisch wohl“, erklärte Landtagspräsidentin Ilse Aigner in ihrer Ansprache beim Neujahrsempfang des CSU-Kreisverbands am Montagabend. Und wie man es so macht, wenn man mal wieder nach Hause kommt, sprach Aigner im Feuerwehrhaus Ergertshausen über viele Themen. Dass die Christsozialen auf eine richtungsweisende Wahl im Land- und Bezirkstag zusteuern, versteckte keiner der Redner.

CSU-Neujahrsempfang: Landtagskandidat Holz legt Wert auf ÖPNV

Landtagskandidat Thomas Holz steckte in seiner Rede schon einmal Themenfelder für den Wahlkampf ab. „Es ist selbstverständlich für mich, dass die Kreisklinik für unsere Bürger wichtig ist und gebraucht wird.“ Die Einrichtung dürfe „nicht zur Debatte stehen“. Eine Aussage, für die der Kochler Bürgermeister Applaus von einigen der rund 80 Anwesenden erhielt.

Das attraktivste 49-Euro-Ticket bringt nichts, wenn zwei Mal am Tag ein Bus kommt.

Um den ländlichen Raum zu stärken, lege Holz Wert auf den ÖPNV: „Das attraktivste 49-Euro-Ticket bringt nichts, wenn zwei Mal am Tag ein Bus kommt.“ Stichwort Öffentliche: Diskussionen über die Verlängerung der S7 nach Geretsried dürfe es nicht geben. „Da muss schnell Baurecht geschaffen werden“, forderte Holz. Nach einem kurzen thematischen Ausflug zum Umweltschutz – „was kann christlicher sein, als die Bewahrung der Schöpfung“ – übergab Holz dem Bezirkstags-Kandidaten Thomas Schwarzenberger das Mikrofon.

Der erklärte, welche Funktionen der Bezirkstag erfüllt. Ein großer Anteil seien soziale Themen – psychiatrische Kliniken beispielsweise. Eine entsprechende Tagesklinik für Kinder und Erwachsene soll wie berichtet in Wolfratshausen entstehen. „Wir wollen nächstes oder übernächstes Jahr bauen“, erklärte Schwarzenberger. Die baulichen Fragen, mit denen sich der Wolfratshauser Stadtrat beschäftigt, seien bald geklärt. „Das steht kurz vor dem Abschluss.“ Auch Kultur- und Umweltthemen würden das Gremium bewegen, zu dem Schwarzenberger seit 2013 gehört.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Aigner klappert bei CSU-Neujahrsempfang viele Themenkomplexe ab

Landtagspräsidentin Aigner wählte persönlichere Worte. „Mich hat bewegt, was in den vergangenen zwei, drei Jahren passiert ist“, sagte sie. Corona, Ukraine, Inflation, Energie: „Als wir die Pandemie gerade hinter uns gelassen haben, kam schon die nächste Katastrophe“, sagte sie. Die vielen Krisen und der Blick auf den Krieg in Europa habe ihr gezeigt, dass vieles nicht selbstverständlich sei, was als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werde.

Aigner klapperte viele Themenkomplexe ab. Demokratie und Meinungsfreiheit ebenso wie das differenzierte Bildungssystem, das „den Menschen in den Mittelpunkt stellt“ und gerade im Handwerk Spitzen-Fachkräfte herausbringe. Die Ernährungssicherheit, die von den bayerischen Landwirten erwirtschaftet werde, sei ebenso nicht selbstverständlich. Der Angriff auf die Ukraine, „die Kornkammer der Welt“, habe Auswirkungen auf die ganze Welt gehabt.

Apropos Abhängigkeit: Auch das Thema Energie nahm Aigner in den Fokus. Die derzeitige Krise habe „gravierende Folgen für die Menschen und nicht zuletzt auch für die Wirtschaft“. Umso wichtiger sei es, die erneuerbaren Energien auszubauen. „Da müssen wir noch mehr machen“, sagte Aigner, schob aber sofort hinterher: „Bayern ist außer bei der Windkraft in allen Bereichen vorne.“

Ilse Aigner betont bei Kreis-CSU: „Es ist eben nicht wurst, wer an der Regierung ist“

Mit Blick auf das Thema innere Sicherheit erklärte Aigner, dass ihr wegen der Unruhen in Berlin in der Silvesternacht mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr „die Spucke weggeblieben“ sei. Das „negative Staatsbild“ in der rot-rot-grün-regierten Hauptstadt ließ für sie den Schluss zu: „Es ist eben nicht wurst, wer an der Regierung ist.“ Die CSU-Bezirksvorsitzende versah diese Feststellung mit der Bitte, bei den Wahlen am 8. Oktober dieses Jahres die Kreuze an der richtigen Stelle zu machen.

Um die Anliegen der CSU-Basis vor dem Wahlkampf zu besprechen, setzten sich Schwarzenberger, Holz und Aigner nach ihren Reden an die Tischreihen für ein direktes Gespräch. Dabei musste es nicht immer um bierernste Politik gehen. Landtagspräsidentin Aigner beispielsweise plauderte mit einer Gruppe Eglinger über den milden Winter und übers Skifahren. So, wie man eben plaudert, wenn man mal wieder nach Hause kommt.

