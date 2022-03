Landwirtschaftsschule entlässt Absolventen - Beruf birgt viele Herausforderungen

Von: Peter Herrmann

Feierten im Gasthof Jägerwirt in Aufhofen: (hinten v. li.) Lehrerin Christina Mack, Korbinian Demmel, Andreas Huber, Anton Frech, Lorenz Ballauf, Johann Kranz, Alfons Mölgg, Sebastian Winhart, Maximilian Huber und der ehemalige Direktor des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rolf Oehler. Vorne v. li.: Lehrer Wolfgang Holzinger, Marinus Fahrnbauer, Josef Salcher, Paul Gilgenrainer, Anna Mayer, Magdalena Haase, Martin Huber, Korbinian Bernöcker und Schulleiterin Gisela Hammerschmid. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Landwirtschaftsschule Holzkirchen feiert ihren Abschlussjahrgang. Bestnoten gab‘s für eine Dietramszellerin und eine Geretsriederin.

Aufhofen – Die Erleichterung und Freude war ihnen bei der Abschlussfeier im Gasthof Jägerwirt in Aufhofen (Gemeinde Egling) deutlich anzusehen. Drei Semester lang belegten zwei junge Frauen und 13 Burschen den Studiengang Landwirtschaft an der Bildungseinrichtung in Holzkirchen. Sie erwarben Wissen in den Unterrichtsfächern Pflanzenbau, Tierhaltung, Naturschutz, Landschaftspflege, Rechtslehre, Unternehmensführung, Tierschutz, Betriebslehre, Unternehmensführung, Rechtslehre, Steuer- und Sozialrecht, Marktlehre, Agrarpolitik, Mitarbeiterführung, Rhetorik und Waldwirtschaft.

Landwirtschaftsschule entlässt Absolventen - Beruf birgt viele Herausforderungen

Hinzu kamen praxisorientierte Schultage im Sommersemester sowie verschiedene Seminare. Die nun von Schulleiterin Gisela Hammerschmied und Lehrerin Christina Mack verliehene Abschlusszeugnisse qualifizieren für den Beruf der landwirtschaftlichen Unternehmerin beziehungsweise des landschaftlichen Unternehmers.

Dietramszellerin ist Jahrgangsbeste - Geretsriedern fast genauso gut

„Das haben wir alle super hingekriegt, obwohl wir von Corona gebeutelt wurden“, stellte Semestersprecher Maximilian Huber fest. Sein Mitschüler Korbinian Bernöcker erinnerte daran, dass erst im dritten Semester weitgehend auf Online-Unterricht verzichtet werden konnte. Dass neben dem Büffeln auch das gesellige Beisammensein und Feiern nicht zu kurz kam, bewiesen die mit melodischem Punkrock akustisch unterlegten Fotos einer Bildpräsentation. Die besten Noten erreichten die Dietramszellerin Anna Mayer mit 1,5, die Geretsriederin Magdalena Haase mit 1,56 und Sebastian Winhart aus Glonn mit 1,68.

Landwirtschaftsschule: Beruf mit vielen Herausforderungen

Die erst seit März amtierende neue Schulleiterin Gisela Hammerschmid gratulierte den 15 Absolventen zu ihrem Abschluss „Staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau“. Sie hob die vielfältigen Herausforderungen des Berufs hervor. „Sie haben gelernt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu handeln, zum Beispiel bei der Frage, wie man wirtschaftliche Erfolge erzielen und gleichzeitig ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen kann“, lobte Hammerschmid. Der ehemalige Holzkirchener Landwirtschaftsdirektor Rolf Oehler bezeichnete das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) als starke Familie, die aber für die Durchsetzung sinnvoller Argumente und Ideen kämpfen müsse. „Ich wünsche Euch den Mut, dass Ihr das, was Ihr gelernt habt, anwendet“, sagte Oehler. „Und das Glück, dass Ihr damit erfolgreich seid“.