„Ihm war keine Arbeit zu viel“: Trauer um den Mooshamer Urgestein

Von: Franziska Konrad

Sepp Wiedenbauer ist im Alter von 91 Jahren verstorben. © Privat

Sepp Wiedenbauer aus Moosham ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Er lebte für den Sport - und war weit über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus bekannt.

Moosham – Er war ein Mooshamer Urgestein, lebte für den Sport – und war weit über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus bekannt: Nun ist Sepp Wiedenbauer im Alter von 91 Jahren verstorben.

Nachruf auf Sepp Wiedenbauer: Seine Begeisterung für den Skisprung ließ ihn nicht mehr los

Begonnen hatte alles mit seiner Begeisterung für den Skisprung. „Die Faszination der Leichtigkeit des Fliegens hat ihn nicht mehr losgelassen“ erinnert sich Stefanie Karl, Schriftführerin von Wiedenbauers Heimatverein SC Moosham (SCM), an den Verstorbenen.

Lange bevor Wiedenbauer den SCM ins Leben rief, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, samstags das Auto mit Kindern – die eigenen und deren Freunde – vollzupacken und in die Berge zu fahren. Der Mooshamer hatte eine riesige Freude daran, den Nachwuchs für den Sport zu begeistern. Karl: „Sepp unterstützte jeden, der sich gerne bewegen wollte. Ihm war keine Arbeit zu viel.“

Nach und nach reifte in dem Sportler der Gedanke, einen Verein zu gründen. Am 3. April 1976 war es schließlich soweit: Der SC Moosham wurde aus der Taufe gehoben – und Wiedenbauer gleich zum Vorsitzenden ernannt.

Nachruf auf Sepp Wiedenbauer: „Eine gute Loipe reichte ihm nicht aus, die Loipe musste perfekt sein“

Sepp Wiedenbauer entwickelte ein „Wahnsinnsgespür“ für den Schnee, so Karl, selbst eine ausgezeichnete Langläuferin. Dies habe er beim Wachsen und Loipenspuren unter Beweis gestellt. Seine Ansprüche an die Piste – für deren Präparierung er mehrere Jahrzehnte zuständig war – waren sehr hoch.

„Eine gute Loipe reichte ihm nicht aus, die Loipe musste perfekt sein“, sagt Karl. Am späten Abend, in der Nacht und „in aller Herrgottsfrüh“ sei der Mooshamer unterwegs gewesen, um den ersten Sportlern eine perfekte Spur zu präsentieren. Bald war er im Umland als der „Loipen-Sepp“ bekannt.

Allerdings wäre es falsch, den Verstorbenen auf sein Engagement im Sport zu reduzieren. Ebenso zählte er 1966 zu den Gründungsmitgliedern des Fischereivereins Moosham. Auch hier wurde er sofort zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Von 1956 bis 1972 leitete er zudem den Trachtenverein Schloßbergler Harmating. In dieser Zeit fand etwa das Gaufest in Moosham statt.

Sepp Wiedenbauer aus Moosham verstorben: Er hinterlässt eine große Familie

Ebenso setzte er sich für den Wasserzweckverband der ehemaligen Gemeinde Moosham im Landkreis Wolfratshausen ein. Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Moosham war er ebenfalls. Die Trauer über den Tod Wiedenbauers ist deshalb nicht nur beim SC Moosham riesengroß. Stefanie Karl: „Der Sepp war wegen seiner angenehmen und bescheidenen Art sehr beliebt und überall sehr gerne gesehen.“

Der Verstorbene hinterlässt eine große Familie, mit seiner Frau Luise war er 73 Jahre verheiratet. Auch die Beerdigung trug seine Handschrift: Mit einem letzten Gruß verabschiedete sich der Mooshamer von Verwandten, Freunden und Vereinsmitgliedern.

Für jeden gab es nämlich ein liebevoll verpacktes, kleines Schnapsflascherl. Damit stießen die Gäste am Grab auf ihren Sepp an. Karl: „Der Schnaps zauberte allen ein Lächeln ins Gesicht. Ja, so behalten wir den Sepp in Erinnerung.“ kof

