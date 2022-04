Maifeiern im Landkreis: Fast überall ist etwas geboten - ein Überblick

Endlich: Am 1. Mai werden im Landkreis wieder Maibäume aufgestellt. Hier ein Überblick über die Feiern rund um Wolfratshausen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 1. Mai wird in Wolfratshausen und Umgebung ein Feiermarathon: Fast in jeder Gemeinde gibt es Maifeiern. „Wir sind alle on fire“, meint ein Bursche.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es gibt einiges nachzuholen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wachsen heuer im Landkreis wieder etliche Maibäume in den Himmel. Teilweise mussten sich die Burschenvereine in den einzelnen Gemeinden absprechen, damit nicht alle gleichzeitig einen Baum aufstellen. Viele haben ihre Stämme bereits aus den Wäldern geholt, von Blasmusik und Zuschauern begleitet, um sie bis zum 1. Mai sicher zu lagern, zu hobeln, zu schleifen und zu bemalen.

Die Ascholdinger Burschen und Madln zählten zu den ersten. Am vergangenen Wochenende waren die Deininger an der Reihe. Auch die Burschenschaft Münsing-Ost („Ouschner“) und die Burschen aus Lochen bei Dietramszell haben ihre Traditionsstangerl bereits vor den Wachhütten aufgebockt.

Maifeier in Königsdorf

Im südlichen Landkreis, etwa ab Königsdorf, werden die Maibäume traditionell erst am Vortag des 1. Mai eingeholt. Sie bleiben nackt und werden am Tag des Aufstellens nur mit einem Kranz aus grünen Zweigen geschmückt. In der Gemeinde Königsdorf hat man sich Bürgermeister Rainer Kopnicky zufolge dafür entschieden, wegen der Dichte an Maifeiern heuer nur zwei statt der drei fälligen Bäume aufzustellen, nämlich in Königsdorf selbst und in Schönrain. Osterhofen wartet bis nächstes Jahr. Peter Hofberger junior, Maibaummeister vom Bürgerverein Königsdorf, erklärt, man habe sich auch bei den Tagen abgesprochen: In Königsdorf steigt die Party am Samstag, 30. April, in Schönrain am Sonntag, 1. Mai.

Vorfreude: Im Schneetreiben holten die Deininger am vergangenen Wochenende ihren Maibaum ein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

1. Mai in Egling: Fünf Feiern auf einen Streich

Die Qual der Wahl haben die Eglinger. In der Großgemeinde gibt es in den Ortsteilen Dettenhausen, Neufahrn, Dingharting, Thanning und Deining etwas zu feiern. Simon Raß ist Oberbursch’ in Dettenhausen, wo der Burschenverein am 1. Mai ab 5 Uhr früh auf dem Dorfplatz mit Muskelkraft und Scherstangen ein weiß-blaues Stangerl in die Senkrechte hieven wird. Ab Mittag erwartet die Besucher Grillfleisch und Bier, abends findet beim Oberhauser in Egling der Maitanz statt. „Wir sind 16 Paare und proben schon fleißig.“

Maifeiern in Dietramszell: Ascholding, Baiernrain und Lochen feiern

In Dietramszell bereitet man sich in Baiernrain, Lochen und Ascholding auf den großen Tag vor. Der Burschenverein Lochen-Linden war eh turnusmäßig dran. „Kommt’s am 1. Mai alle ab 8 Uhr zum Aufstellen. Wir freuen uns ab 12 Uhr auf ein gemütliches Beisammensein mit Blasmusik und Brotzeit“, wirbt Oberbursch’ Josef Mayer.

Zwei Maibäume für Münsing

In Münsing-Ost gegenüber dem Gasthaus Limm (bereits am 30. April) und in Ammerland gegenüber dem Hotel am See stehen Feste an. Martin Bartl von den „Ouschnern“ sagt: „Wir sind alle on fire. Endlich rührt sich wieder was.“ Wegen Corona abgesagt wurde hingegen das für Juni geplante Burschenfest mit Bezirksmusikfest in Degerndorf. Es soll 2023 nachgeholt werden. Mit einem Baum wären die Degerndorfer schon 2021 dran gewesen, aber auch das wird verschoben.

Wolfratshausen: Keine Maifeier in diesem Jahr

In der Loisachstadt wird es heuer keine Maigaudi geben. Im Ortsteil Weidach steht noch der Stumpf des Baums aus dem Jahr 2018, der aus Sicherheitsgründen vorzeitig gekürzt werden musste. „Im Homeoffice bis 2023“ haben die Burschen auf ein Schild geschrieben. Ebenso musste die Kolpingfamilie Wolfratshausen ihren Maibaum an der alten Floßlände 2021 kappen. Er war erst 2019 aufgestellt worden. Ein Ersatz wird in diesem Jahr nicht geschaffen.

Maifeier in Eurasburg

Am 1. Mai ab 9 Uhr geht’s am Gasthaus zur Mühle in Beuerberg rund, wenn der Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen zu den Scherstangen greift. Des Weiteren ist in der Gemeinde Eurasburg in Berg Muskelkraft gefragt.

Icking feiert den 1. Mai

Die Ickinger können eine Maifeier in Irschenhausen oder Dorfen besuchen. In Dorfen ist die Wachhütte nach Auskunft von Oberbursch’ Kilian Schlickenrieder seit Ende März besetzt. Traditionell wird dort erst eine Woche nach dem 1. Mai, also am 8., gefeiert. Einen der vielen anderen Maibäume zu klauen, danach ist den Dorfenern nicht zumute. „Wir haben selber genug zu tun mit den Wachen und dem Anmalen“, meint Schlickenrieder lachend.

Geretsried: Egerländer Gmoi will Maibaum aufstellen

In Geretsried hat die Egerländer Gmoi trotz der Corona-Pandemie auch in den Jahren 2020 und 2021 zumindest symbolische Bäumchen auf dem Karl-Lederer-Platz errichtet. Heuer soll der Baum – am neuen Standort zwischen Rathaus und Buchhandlung Osiander, im neuen Gestell – „richtig schön groß“ ausfallen, wie Helmut Hahn von der Gmoi ankündigt. Die Fichte wird am 1. Mai frisch geschnitten, geschäpst, also entrindet, und ab etwa 8 Uhr von Hand aufgestellt. Auch die Egerländer sind „ganz heiß“ aufs Feiern, sagt Hahn. Auf dem Karl-Lederer-Platz wird wieder eine Bühne aufgebaut, auf der die verschiedenen Geretsrieder Landsmannschaften und Trachtengruppen ihre Tänze zeigen werden. Dazu spielt die Gartenberger Bunkerblasmusik. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in den Ratsstuben statt.

Weitere Maifeiern im Landkreis

