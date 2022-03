Ohne Führerschein aber mit „sauberem Rausch“ am Steuer - Eglinger kriegt Bewährungsstrafe

Mit reichlich Promille, dafür ohne Führerschein war ein Mann mehrmals unterwegs. Jetzt ist er vorbestraft. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Achtmal fuhr der Mann ohne Führerschein, zweimal davon völlig betrunken. Der Eglinger ist „völlig unbelehrbar“ - und jetzt vorbestraft.

Egling/Wolfratshausen – Sein Führerschein wurde ihm schon im Jahr 2017 abgenommen. Dies hielt einen Eglinger jedoch nicht davon ab, sich weiterhin ans Steuer zu setzen. Nun wurde der 54-jährige ehemalige Verwaltungsangestellte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in acht Fällen, wobei er zweimal völlig betrunken war, vom Amtsgericht Wolfratshausen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Mann fährt ohne Führerschein aber viel Promille: Bewährungsstrafe

Angefangen hat es mit einem Verkehrsunfall: Als der Angeklagte am 12. Juli vorigen Jahres gegen 18.30 Uhr von Egling nach Wolfratshausen gefahren war, um sich eine Pizza zu holen, war er auf der Staatsstraße 2070 nahe der Kreuzung Pupplinger Au mit seinem Kleinwagen von der Straße abgekommen. „Er räumte ein, dass er nicht fahren darf“, berichtete der ermittelnde Polizist, der dem Eglinger fortan bei seinen Streifenfahrten besondere Aufmerksamkeit widmete. Er sei sich sicher, sagte der Beamte, dass der Beschuldigte das Auto regelmäßig benutzt habe, weil es immer wieder in leicht veränderter Parkposition vor dem Haus gestanden sei.

Mit über drei Promille unterwegs: Angeklagter zweifelt diesen Wert an

Doch es dauerte bis zum 22. Oktober, ehe der Mann wieder kontrolliert wurde, gegen 13 Uhr am Mittag, „mit einem sauberen Rausch“, wie der Polizist erläuterte – 2,73 Promille, um genau zu sein. Keine zehn Tage später, am 31. Oktober diesmal gegen 14.30 Uhr, ergab die Blutprobe nach einer Polizeikontrolle einen Wert von 3,03 Promille.

„Da stimmt was nicht“, sagte der Angeklagte, der am Verhandlungstag den Weg zum Gericht nicht allein gefunden hatte, sondern von der Polizei gebracht werden musste. Seinen täglichen Konsum bezifferte er mit durchschnittlich „drei Bier und drei Schnäpsen“. Als ihm vorgerechnet wurde, dass dann unmöglich die errechneten Promillewerte herauskommen könnten, räumte er kleinlaut ein, es könne auch mehr gewesen sein.

Urteil wegen Suff-Fahrt ohne Führerschein: Bewährungsstrafe

Die weiteren in der Anklage aufgelisteten Trunkenheitsfahrten basierten auf Aussagen von Nachbarn. „Was mich gestört hat, ist, dass er betrunken Auto fährt, wenn an der Straße Kinder in die Schule gehen“, begründete eine Zeugin, warum sie den Mann angezeigt hatte.

Richter Helmut Berger verurteilte den Eglinger, der nach Einschätzung eines Gutachters aufgrund seiner Alkoholkrankheit in seiner Steuerungsfähigkeit deutlich eingeschränkt ist, zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. „Er ist völlig unbelehrbar, Geldstrafen haben bei ihm nicht die geringste Wirkung“, begründete der Richter im Hinblick auf drei frühere Verurteilungen des Mannes, allesamt wegen Fahrens ohne Führerschein, sein Urteil. Als Auflage muss sich der Eglinger zur Erstellung eines Behandlungs- und Therapieplans zu Gesprächen mit der Caritas-Suchtberatung begeben.