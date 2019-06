Markus Söder in Thanning: Wie Bayern weiter spitze bleibt

Bayern gehört zur Weltspitze: Das war der (erwartbare) Tenor der Rede von Ministerpräsident Markus Söder im Thanninger Festzelt. Damit das so bleibt, fordert er eine ganz gewisse Eigenschaft.

Thanning – Im Freizeitlook mit himmelblauem Poloshirt marschiert der Ministerpräsident ins Festzelt ein – flankiert von den regionalen Amts- und Würdenträgern in Lederhosen. Begleitet wird der Einzug vom bayerischen Defiliermarsch der Thanninger Blaskapelle und dem Klatschen der Gäste.

Auch wenn man es Dr. Markus Söder an diesem Dienstagabend kleidungsmäßig nicht ansieht: Das Bekenntnis zur Heimat und zur Tradition ist ihm wichtig, sagt er: „Ich bin dankbar, dass ich heute nicht in Berlin oder anderswo sein muss – trotz Saharastaub und Oberbayernhitze.“

Anlass seines Besuchs sind die 1250-Jahr-Feierlichkeiten von Thanning; eingeladen hat ihn der Eglinger CSU-Ortsverband unter Leitung von Florian Sperl. Etwa ein Drittel der 2000 Plätze im Bierzelt ist besetzt, dem Anlass entsprechend überwiegend von Männern und Frauen in Tracht.

Für seine gut einstündige Rede hat der Parteivorsitzende Themen vorbereitet, die in der Region gut ankommen: Der ländliche Raum müsse politisch auf Augenhöhe mit den Großstädten stehen, erklärt er etwa. Und: „Wir brauchen mehr Vertrauen, Anstand und Respekt für die Landwirtschaft.“ Auch sein Plädoyer für die komplette Abschaffung des Solidaritätsbeitrags trifft auf breite Zustimmung: „Wir waren 30 Jahre lang gern solidarisch. Aber wenn der Aufbau Ost nächstes Jahr endet, muss auch die Abgabe enden“, argumentiert er und freut sich über den Zwischenapplaus.

Ob es um die Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten geht, das Erreichen der Klimaziele durch einen schnellen Kohleausstieg oder die Neuordnung der Grundsteuern: Bayern leiste seinen Beitrag und finde dafür Respekt in der ganzen Welt – „sogar in Berlin“, witzelt Söder. Er wirbt in seiner Rede aber auch für mehr Mut zu Veränderungen, für den Ausbau digitaler Technologien, der Künstlichen Intelligenz und der Luft- und Raumfahrt: „Wir müssen uns die Neugier und die Freude auf die Zukunft erhalten.“ Nur so könne Bayern weiter in der Weltspitze spielen.

Lobende Worte findet der Ministerpräsident für die „gute Zusammenarbeit“ mit dem Koalitionspartner Freie Wähler in der Landesregierung. Auf Bundesebene dagegen „verheddert sich die GroKo im Kleinen und es fehlt die Lust aufs gemeinsame Regieren und Gestalten“. Seine Position macht Söder auch in Sachen Klimawandel deutlich – nicht zuletzt aufgrund der tropischen Temperaturen im Bierzelt ein naheliegendes Thema. Hier setze er nicht auf Fahrverbote und Vorschriften, sondern auf „Vernunft, Freiheit und Werte“: „Was wir brauchen, sind Anreize und Motivation für die, die CO2 sparen.“ Auch wenn man von Bayern aus nicht das Weltklima retten könne, sei es für ihn eine Frage der Ethik, seinen Beitrag zu leisten.

Dass sich Heimatverbundenheit nicht an der Kleidung messen lässt, macht Söder beim musikalischen Abschluss seines Besuchs deutlich: Schulter an Schulter mit Trachtlervorstand Paul Miller, CSU-Kreischef Thomas Holz sowie dem Eglinger Ortsvorsitzendem Sperl (alle drei in Tracht) singt er auf der Bühne die Bayern- und die Deutschlandhymne mit – dem Augenschein nach am inbrünstigsten und textsichersten von allen.

Wer sich allerdings darauf gefreut hat, mit dem Ministerpräsidenten noch eine Mass zu trinken, wird enttäuscht. Mit seinem Abschiedsgeschenk, einem Korb voller regionaler Schmankerl, steigt Söder nach den letzten Beifallsbekundungen umgehend in die neben dem Ausgang bereitstehende Limousine und verschwindet. Nicht ohne vorher die Hoffnung geäußert zu haben, schon am nächsten Sonntag als Ehrengast des Loisachgaufests noch einmal nach Thanning zu kommen. Clara Wildenrath