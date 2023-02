Misthaufen statt Traualtar: Pfarrer flieht vor zwei Bräutigamen der Deininger Bettelhochzeit

Über 1000 Besucher

Von Peter Herrmann schließen

Über 1000 Schaulustige besuchten die Bettelhochzeit in Deining. Das gleichgeschlechtliche Hochzeitspaar war nur ein närrisches Detail unter vielen.

Deining – Bereits gegen 4 Uhr morgens wurden Maria Schwarz und Sophie Fuchs am Samstag von Deininger Burschen aus dem Schlaf gerissen. Die beiden Freundinnen spielten das homosexuelle Paar Sepperl und Schorschi, das sich knapp acht Stunden später auf einem Misthaufen unter dem Beifall von über 1000 größtenteils kostümierten Schaulustigen das Jawort gab.

Misthaufen statt Traualtar: Pfarrer flieht vor den zwei Bräutigame der Deininger Bettelhochzeit

Die Trauung am Feichtmoar-Anwesen war der Höhepunkt der Bettelhochzeit, die nur alle zehn Jahre in Deining stattfindet (wir berichteten). Erstmals stand ein gleichgeschlechtliches Paar vor dem Traualtar. Begleitet von lauter Partymusik setzte sich der Kirchenzug mit Traktoren sowie den voll besetzten Festwagen der „Luaderlichen“ und der „buckligen Verwandtschaft“ am späten Vormittag in Bewegung. Entlang der Route folgte ihnen eine erwartungsfrohe Menschenmenge zum Feichtmoar-Anwesen hinter der Kirche.

+ Fliegender Engel: Per Flaschenzug schwebte der Ersatz für den geflüchteten Pfarrer ein. © Egbert Dannert

Dort eröffnete der Pfarrer (Andreas Kießling) zunächst mit salbungsvollen Worten die Zeremonie, merkte dann aber schnell, dass er ein gleichgeschlechtliches Pärchen vor sich hatte und ergriff erbost die Flucht. Nun schlug die Stunde eines Engels (Christian Hörmann): Getragen von einem im Stallobergeschoß befestigten Flaschenzug, schwebte er ein und übernahm die Leitung der Trauung. „Genießt das Sakrament, danach kommt nur noch die Totensalbung“, empfahl er den beiden Bräutigamen. Der Hochzeitschor der „Luaderlichen“ forderte derweil zum zügellosen Alkoholkonsum auf und sang schlüpfrige Textzeilen wie „Schwule Keule, komm tanz mit mir“.

Deininger Bettelhochzeit: Halbernste Töne und Sticheleien von Laien-Diakon

Etwas ernstere Töne schlug danach der Diakon (Benedikt Spindler) an. „Mittlerweile verlassen mehr Leute die Kirche, als Sünden begangen werden“, bedauerte er. Zudem derbleckte der Geistliche den anwesenden Eglinger Bürgermeister Hubert Oberhauser als „Sonnengott“, weil er im Gemeindegebiet eine riesige Photovoltaik-Anlage errichten will. Der politische Rundumschlag setzte sich in den Fürbitten der Burschen fort. „Lass unsere Gemeinderäte nur halb so bestechlich sein wie das Europaparlament: Wir bitten dich, versohle uns“, hieß es da. Bräutigam Schorschi wollte dagegen nichts vorlesen und outete sich als „ANALphabeth“. Vor der Übergabe der Ringe gelobte er, seinen Partner zu lieben, bis der Aschermittwoch die beiden scheidet.

+ Farbenfrohe Hochzeitsgesellschaft: Die meisten Schaulustigen hatten sich dem Anlass entsprechend kostümiert. © Hans Lippert

Nach der Zeremonie feierten die Hochzeitsgäste bei nahezu frühlingshaften Temperaturen an den Faschingsbuden des Burschenvereins oder zogen gleich zum Schützenheim weiter. Begleitet von der Deininger Blasmusik ließ sich die Festgesellschaft bis in die späten Abendstunden Schweinsbraten, Knödel und Krautsalat schmecken. Der zum Sonnengott ernannte Bürgermeister Oberhauser zeigte sich von dem Schauspiel angetan. „Das war sehr stimmig und lustig“, lobte er die Laiendarsteller.

