Mit der Frontscheibe voraus: Münchner kracht  gegen Baum

Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag ein 78-jähriger Münchner. Sein VW war mit der Frontscheibe gegen einen Baum geprallt.

Egling - Zwischen Ascholding und Egling hat es am Sonntagnachmittag gekracht. Ein Münchner war gegen 14.30 Uhr mit seinem silberfarbenen VW Golf auf der Staatsstraße 2072 unterwegs. Bei Oberegling geriet der 78-Jährige laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch einen Graben wurde der VW so in die Höhe katapultiert, dass er mit der Frontscheibe seitlich gegen einen Baum prallte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Senior in die Klinik nach Harlaching. Vor Ort waren die Feuerwehren Egling und Wolfratshausen. Während der Bergungsarbeiten mussten sie die Straße für den Verkehr kurzzeitig sperren.

