Nach dem tödlichen Unfall in Egling: Ist ein Kreisel die Lösung ?

Von: Peter Borchers

Teilen

Gefährlicher Knotenpunkt: Nach dem tödlichen Unfall am Sonntag wird die Kreuzung von St 2071 und Töl 21 (im Vordergrund) und der Gemeindestraße nach Neufahrn wieder als „Unfallhäufungsstelle“ eingestuft. © Sabine Hermsdorf-Hiss

An der Neufahrner Kreuzung kommt es immer wieder zu Unfällen. Am Sonntag starb dort ein Motorradfahrer. Eine Unfallkommission aus Vertretern des Landratsamts, des Straßenbauamts und der Polizei wird prüfen, ob man die Sicherheit dort verbessern kann.

Egling – Die Kreuzung der Staatsstraße 2070 mit der Kreisstraße Töl 21 in Richtung Ergertshausen beziehungsweise der Gemeindestraße in Richtung Neufahrn hat es in sich. Immer wieder kracht es dort, leider auch mit tödlichem Ausgang wie am Sonntag. Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer verlor dort bei einer fürchterlichen Kollision mit einem Pkw sein Leben.

Tony Lechner, Verkehrsexperte der Wolfratshauser Polizei © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tony Lechner liefert Zahlen zum Unfallort: Zwischen Januar 2019 und Dezember 2021 „hatten wir dort acht Unfälle, davon vier kleinere, zwei mit Sach- und zwei mit Personenschaden“, sagt der Verkehrsexperte der Wolfratshauser Polizei. Interessant: 2020 schepperte es dort oben gar nicht, ein Jahr später fünfmal. Kritisch zu sehen ist insbesondere die abschüssige Einfahrt von der Töl 21 auf die St 2070. Dort passiert laut Lechner „am meisten, entweder beim Abbiegen nach links oder rechts, oder es sind Auffahrunfälle“.

„Es ist richtig, dass diese Kreuzung in der Vergangenheit immer wieder unfallauffällig war“, bestätigt Georg Fischhaber, Leiter der Abteilung Verkehr im Landratsamt. Sie sei zwischen 2003 und 2005 in der Statistik schon einmal als sogenannte „Unfallhäufungsstelle“ geführt worden. Über diesen Status entscheidet eine Unfallkommission, bestehend aus Vertretern des Landratsamts, des Staatlichen Bauamts und der Polizei. Über jeweils einen Zeitraum von drei Jahren analysiere dieses Gremium, so Polizist Lechner, Unfallstellen, werte die Ergebnisse aus „und entscheidet anschließend über Möglichkeiten, um diese Stelle zu entschärfen“. Greifen die Maßnahmen, erfolgt eine Rückstufung. Das, bedauert Fischhaber, „wird sich durch den Unfall am Sonntag jetzt leider wieder ändern“.

Georg Fischhaber, Leiter der Abteilung Verkehr im Landratsamt © Ewald J.Scheitterer

Allerdings: Mit der an der Kreuzung bei Neufahrn geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h, der vorfahrtsregelnden Beschilderung, den Straßenmarkierungen und der Wegweisung sind aus Sicht des Amtsleiters „die verkehrsbehördlichen Maßnahmen ausgeschöpft“. Sofern Auto- und Motorradfahrer die allgemeinen Verkehrsregeln beachten, müsste der Bereich laut Fischhaber „größtmöglich sicher zu befahren sein“.

Sogar die großen Stauden neben einem, an einen früheren Unfalltoten erinnernden Marterl sind verschwunden. Zwischen diesen Sträuchern stellte die Verkehrsüberwachung gerne gut getarnt ihre Radargeräte zur Geschwindigkeitskontrolle auf. Seit dem Schnitt ist die Sicht auf den von Wolfratshausen kommenden Verkehr noch freier, wenn man von Ergertshausen hinunter auf die Kreuzung zufährt. Stefan Vogt vom Staatlichen Bauamt Weilheim räumt aber ein, dass die Abholzung nicht aus Gründen der Verkehrssicherung erfolgte. „Wir haben das gemacht, damit wir mit dem letzten fehlenden Teilstück den Radweg von Ergertshausen zum Radweg Egling-Puppling schließen können.“

Es gibt Richtlinien für den Bau eines Kreisverkehrs

Eine Möglichkeit, die Kreuzung zu entschärfen, erinnert sich Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser, sei mehrfach aus Kreisen der Bevölkerung ins Gespräch gebracht worden: ein Kreisverkehr. „So wie ich das verstanden haben, ist das aber wegen der drei nicht gleichberechtigten Straßen schwer umzusetzen.“ Stefan Vogt vom Staatlichen Bauamt konkretisiert Oberhausers Aussage: „Für den Bau eines Kreisverkehrs gibt es Richtlinien“, zum Beispiel diese: Wo vier gleichberechtigte Straßen mit jeweils etwa gleich hohem Verkehrsaufkommen aufeinanderträfen, sei ein Kreisel eine gute Option. In Egling jedoch kreuze die „hoch frequentierte Ost-West-Achse St 2070 eine „wesentlich weniger befahrene Kreis- beziehungsweise Gemeindestraße“.

Schorsch Meier lässt dieses Argument nicht gelten. Für ihn sticht hier „der falsche Ober“ den Unter. „Der richtige Ober ist die Sicherheit. Es kann doch nicht sein, dass man aufgrund von Richtlinien Leben aufs Spiel setzt. Jedes Opfer ist eines zu viel“, echauffiert sich der Wolfratshauser Fahrlehrer. Er passiert diesen Knotenpunkt mit seinen Schülern quasi täglich von irgendeiner Seite. Meier plädiert für einen großen Kreisel. Der nehme dem Verkehr die Geschwindigkeit und ermögliche „ein gefahrloseres Einfahren“.

Stefan Vogt verweist darauf, dass die Unfallkommission nach Auswertung des Gutachtens zu dem tödlichen Unfall am Sonntag – es liegt noch nicht vor – zusammentreten, sich vor Ort ein neues Bild machen und weitere Schritte diskutieren werde. Sogar den Bau eines Kreisverkehrs würde der Mitarbeiter der Weilheimer Behörde als letztes Mittel „nicht komplett ausschließen“. Allerdings „haben wir noch andere Pfeile im Köcher“ – beispielsweise die Montage von sichteinschränkenden Tafeln. Was im ersten Moment widersinnig erscheint, könnte Verkehrsteilnehmer daran hindern, mit nur flüchtigem Seitenblick und – trotz der Stoppschilder – rollend in die Kreuzung einzufahren. Vogt möchte der Bewertung durch die Unfallkommission „aber nicht vorgreifen“.

Warten auf das Unfallgutachten

Georg Fischhaber verspricht, nach dem jüngsten Unfall nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen. Selbstverständlich werde sich die „Unfallkommission erneut mit der Frage beschäftigen müssen, ob es Möglichkeiten gibt, die örtlichen Verhältnisse zu verbessern, und inwieweit auch menschliches Fehlverhalten Ursache dieser Tragödie war“. „Wesentliche Anhaltspunkte“ erhofft sich der Tölzer Amtsleiter aus der Unfallanalyse.

peb

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.