Nachwuchsautorin Freya (14) gewinnt einen Preis - und verrät ihre Zukunftspläne

Von: Franziska Konrad

Arbeitsplatz einer Lyrikerin: Am Computer in ihrem Zimmer schreibt Freya Werner regelmäßig Gedichte. Die 14-jährige Eglingerin bevorzugt kurze Stücke – und verfasst ihre Werke am liebsten in einem Rutsch. © Sabine Hermsdorf-hiss

Nahezu seit sie Schreiben kann, verfasst Freya Werner aus Siegertshofen Gedichte. Nun hat die 14-Jährige mit einem ihre Werke bei einem Bundeswettbewerb gewonnen.

Egling – Die Welt genau beobachten – und die gewonnenen Erkenntnisse und Gedanken dazu im Anschluss kreativ aufs Papier bringen: Genau das treibt Freya Werner an. Nahezu seit sie Schreiben kann, verfasst die 14-Jährige Gedichte. Nun hat die Siegertshofenerin mit einem ihrer Werke bei einem Bundeswettbewerb gewonnen.

Engen Bezug zur Literatur hatte Freya schon immer. „Meine Eltern haben mir als Kind viel vom Dichter Wilhelm Busch vorgelesen“, erinnert sich die 14-Jährige. Bereits mit sieben oder acht Jahren begann sie, selbst Gedichte für ihre Eltern zu verfassen, etwa zum Geburtstag. „Irgendwann wollte ich einfach mehr Schreiben, mich weiterentwickeln.“

Nachwuchsautorin Freya Werner: 14-Jährige hatte schon immer einen engen Bezug zur Literatur

Gesagt, getan. Bei Recherchen im Internet stieß Freya im März vergangenen Jahres auf Lyrix, einem Bundeswettbewerb für junge Autoren. Einmal im Monat können Nachwuchsdichter im Alter zwischen zehn und 20 Jahren auf der Plattform ihr Gedicht zu einem vorgegebenen Thema einschicken.

Aufgeteilt werden die jungen Künstler in zwei Gruppen: Zehn- bis 14-Jährige bilden die erste, 15-bis 20-Jährige die zweite. Einmal jährlich wird ein Jahrespreis vergeben. Genau diesen hat Freya heuer gewonnen. Ihr prämiertes Gedicht heißt „Meine graue Stadt“. „In unseren Texten sollten wir eine eigene Welt erschaffen, eine Art Ökosystem“, erklärt die 14-jährige Freya. Dafür wählte die Jugendliche eine fiktive Stadt. Ihr Gewinn: eine Online-Schreibwerkstatt plus einen 50-Euro-Buchgutschein.

Es gibt Phasen, in denen die 14-Jährige mehr schreibt, in anderen weniger, „je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe“. Ihre Inspirationen holt sich die Schülerin des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums meist im Alltag. „Zuerst schreibe ich Dinge oder Sätze auf, die mir im Alltag auffallen, zum Beispiel im Bus.“

Gedichte aus Gedankenschnipseln: Freya bevorzugt kurze Stücke und schreibt nur auf dem PC

In solchen Fällen zückt sie ihr Handy, um sich ihre Einfälle sofort zu notieren. Zuhause am Computer verarbeitet Freya ihre Gedankenschnipsel zu Texten. Diese schreibt sie ausschließlich am PC. „Da lassen sich Sätze besser wegradieren, und man hat einen besseren Überblick“, meint die 14-Jährige. Auch sonst hat die junge Lyrikerin eine klare Vorstellung von ihren Texten: Freya bevorzugt kurze Gedichte, „bei langen verliere ich oft die Lust“.

Mein Ziel ist, dass meine Gedanken und Botschaften dem Leser im Kopf bleiben.

Die knappen Werke haben einen weiteren entscheidenden Vorteil: Freya ist davon überzeugt, dass sich mit kurzen Texten besser Nachrichten überbringen lassen. „Mein Ziel ist, dass meine Gedanken und Botschaften dem Leser im Kopf bleiben.“ Die Schülerin ist ein eher ruhiger Teenager, spricht sehr bedacht.

Nachwuchsautorin aus Egling möchte Leute kennenlernen, die auch Gedichte schreiben

Bevor sie antwortet, denkt sie oft kurz nach. Diese Nachdenklichkeit spiegelt sich auch in ihrem prämierten Gedicht wider. „Meine graue Stadt“ ist recht philosophisch. Es soll laut der Autorin zum Nachdenken anregen: Welchen Sinn hat unser ganzes Dasein? Und inwiefern sind wir vereinfacht worden?

Ganz und gar nicht philosophisch sind hingegen ihre Zukunftspläne: Nächstes Jahr möchte sie bei Lyrix Jahresgewinnerin in der Gruppe der 15- bis 20-Jährigen werden. Der Sieger darf zu einer Schreibwerkstatt nach Berlin reisen. „Da würde ich endlich Leute kennenlernen, die auch Gedichte schreiben“, erklärt Freya. „Bisher kenne ich leider keinen Einzigen.“ Ob sie später auch beruflich als Autorin arbeiten möchte? In diesem Punkt ist sich das Mädchen noch unschlüssig. „Spaß würde mir das auf alle Fälle machen. „Aber das lasse ich einfach mal auf mich zukommen.“

