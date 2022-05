Intensive Recherche

Zwischen Mauerbau und -fall: Julie Heiland veröffentlicht einen neuen Zweiteiler, der die deutsche Teilung thematisiert. Der erste Band ist schon im Handel.

Thanning – Die Thanninger Erfolgs-Autorin Julie Heiland („Diana – Königin der Herzen“) ist für ihren neuen Roman-Zweiteiler „Die Freundinnen vom Strandbad“ zum Müggelsee nach Ostberlin gereist. Dort hat sie Zeitgeist, Lokalkolorit und viele Anekdoten gesammelt, um die Geschichte von drei Freundinnen vor dem Hintergrund der Deutschen Teilung lebendig und authentisch schreiben zu können. Gerade ist der erste Teil mit dem Untertitel „Wellen des Schicksals“ erschienen.

Neuer Roman von Julie Heiland spielt im geteilten Deutschland: „Die Freundinnen vom Strandbad“

Ein Badeunfall bringt an einem heißen Juli-Tag im Sommer 1956 die drei Mädchen Clara, Martha und Betty im Strandbad Müggelsee unwiederbringlich zusammen. Aus ihrer gemeinsamen Rettungsaktion wächst eine tiefe Freundschaft, die die Mädchen trotz aller Unterschiede für ewig zusammenschweißt. Der Roman ist allein schon optisch so frisch wie eine leichte Sommerbrise und mutet als deutsche Antwort auf Elena Ferrantes Napoli-Saga „Meine geniale Freundin“ an. Allerdings macht die deutsche Autorin kein Geheimnis um ihre Identität. Ihr Name ist so echt, wie ihre Recherche vor Ort.

Julie Heiland (30) spricht über ihre Recherchen: „Diese Zeit lebt von Anekdoten“

Die studierte Journalistin und ausgebildete Schauspielerin sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich habe ja schon für viele Bücher historische Stoffe aufgearbeitet. Aber diese Geschichte war bis jetzt die anspruchsvollste Recherche.“ Das Thema um die deutsche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg und die unterschiedliche Entwicklung von Ost und West sei unglaublich komplex. Heiland: „Dabei meine ich nicht nur die begrifflichen Unterschiede, dass beispielsweise die Jeans in der DDR nicht Jeans, sondern Nietenhose geheißen hat.“

Schnell habe sie im vergangenen Sommer erkannt, dass sich der Hintergrund für ihre Sommer-Romanreihe nicht einfach am Schreibtisch recherchieren lasse. Sie knüpfte im heimischen Fitness-Studio die ersten Kontakte und reiste im September 2021 kurzerhand nach Ostberlin. Sie besuchte Museen, das Strandbad (sie durfte trotz laufender Renovierungsarbeiten einen Blick hinein werfen) und nutzte die Reise, um vor Ort zahlreiche Zeitzeugen zu befragen. Die 30-jährige ist sich sicher: „Gerade diese Zeit, zwischen Mauerbau und Mauerfall, zwischen Ost und West, lebt von Anekdoten.“ So habe ihr beispielsweise eine Dame im Strandbad erzählt, wie sie vor vielen Jahren mit ihrem Trabbi über den zugefrorenen See gefahren sei. „So eine Geschichte inspiriert mich natürlich sehr und schaffte es dann auch als kleine Szene in den Roman“, verrät die Autorin Heiland. Trotz aller zeitgenössischen Komplexität und Schwere ist die Geschichte um Clara, Martha und Betty kurzweilig geschrieben. Um Abgabe- und Drucktermine einhalten zu können, legte die 30-Jährige einen regelrechten Schreibmarathon hin: „Ich saß wirklich wochenlang von morgens um fünf oder sechs bis abends um neun am Schreibtisch.“ In dieser Zeit sei sie tief in diese andere Welt eingetaucht. Und hat sich beim Schreiben von ihren Figuren immer weiter inspirieren lassen.

„Die Freundinnen vom Strandbad“ spielt in DDR und BRD - Julie Heiland thematisiert deutsche Teilung

Am Anfang geht es flott: Der Leser erfährt im ersten Kapitel, das sich ums Jahr 1956 dreht, dass die drei Mädchen in sehr unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Bei ihrem Besuch im Strandbad an besagtem heißen Juli-Tag kennen sie sich kaum. Es kommt zu einem Badeunfall, bei dem das Trio durch den Zufall des Geschehens zusammengewürfelt wird und einen betagteren Stammgast vor dem Ertrinken rettet. Danach werden die drei Backfische zu unzertrennbaren Freundinnen.

Oder? Bereits zum zweiten Kapitel gibt es einen großen Zeitsprung. Im Jahr 1960 sind die drei Mädchen bereits aufblühende junge Frauen, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und die ersten Weichen in ihr Erwachsenenleben stellen. Clara sieht das DDR-Regime kritisch, träumt insgeheim vom Leben im Westen. Martha lebt linientreu und ist begeisterte Anhängerin der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ). Die quirlige Betty hat das Talent aus allem, das Beste zu machen. Sie liebt Filme, träumt von einer Karriere als Schauspielerin und verliebt sich. Erste Küsse im Strandbad, der Geschmack von Fassbrause auf der Zunge und ein bisschen Salz auf der Haut am „Meer von Berlin“.

Neues Buch von Julie Heiland ist schon erhältlich

Der Roman hat alles, was eine Urlaubslektüre braucht. Doch mit dem Bau der Mauer stehen die Freundinnen vor einer schwerwiegenden Entscheidung: fliehen oder bleiben? Die Auflösung dazu gibt es im zweiten Teil der „Müggelsee-Saga“. Auf den muss man nicht bis zum nächsten Sommer warten. Er erscheint bereits Ende Juli mit dem Untertitel „Wogen der Freiheit“. Lesespaß, bei dem man richtig abtauchen kann, ist garantiert.

Der neue Roman von Julie Heiland „Die Freundinnen vom Strandbad - Wellen des Schicksals“ erscheint am 27. Mai im Ullstein Verlag. Die „Müggelsee-Saga Teil 1“ hat 623 Seiten und kostet 11,99 Euro. Das Buch erscheint gleichzeitig bei audible als Hörbuch, gelesen von Cathlen Gawlich.