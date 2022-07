Tödlicher Unfall: Dieser wichtiger Baustein zur Klärung der Ursache fehlt noch

Von: Peter Borchers

Teilen

Die Unfallkreuzung bei Neufahrn (Gemeinde Egling): Hier kam es vor etwa einem Monat zu einem tödlichen Unfall. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach einem tödlichen Unfall auf der Kreisstraße Töl 21 fehlt zur Aufklärung der Unfallursache noch ein wichtiger Baustein.

Egling – Vor etwas mehr als einem Monat starb ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung der Staatsstraße 2070 mit der Kreisstraße Töl 21 bei Neufahrn (wir berichteten). Aufgrund des tödlichen Ausgangs der Kollision wurde die Kreuzung automatisch zu einer sogenannten Unfallhäufungsstelle hochgestuft. In der Konsequenz setzen sich die zuständigen Stellen bei Polizei, im Landratsamt und im Straßenbauamt Weilheim damit auseinander, ob und welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um diesen Knotenpunkt zu entschärfen.

Tödlicher Unfall auf Kreisstraße: Wichtiger Baustein zur Klärung der Ursache fehlt

Obduziert wurde der Leichnam des Motorradfahrers mittlerweile. Ein sehr wichtiger Baustein fehlt aber noch, um sich ein abschließendes Bild zu machen und die richtigen Schlüsse aus dem tragischen Geschehen ziehen zu können: das unfallanalytische und technische Gutachten. Tony Lechner, Verkehrsexperte der Wolfratshauser Polizei, erwartet „es bis Anfang, Mitte August“. Erst dann könne man sagen, „ob äußere Einflüsse wie Bauart und Zustand der Straße, Sichtverhältnisse oder die Beschilderung ursächlich für diesen Unfall waren“.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Wir waren und sind in dieser Sache nicht untätig. Sie können mir glauben, dass meine Kollegen und ich wissen wollen, was genau passiert ist.

Oder ob menschliches Fehlverhalten zur Kollision geführt habe. Möglich als Ursache sei laut Lechner auch „eine Gemengelage: ein bisschen Kreuzung, ein bisschen Verkehrsteilnehmer“.

Der Polizeihauptkommissar hofft, die Expertise bald in Händen zu haben. „Wir waren und sind in dieser Sache nicht untätig. Sie können mir glauben, dass meine Kollegen und ich wissen wollen, was genau passiert ist.“ (peb)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.