„Die ganze Atmosphäre ist irre“: Eglinger arbeitet von Beginn auf der Oidn Wiesn

Von: Franziska Konrad

Engel Aloisius im Anflug: Siegfried Böhmke steckt mitten in den Vorbereitungen für die Oide Wiesn. Mit seinem Marionettentheater spielt er dort auch das Stück „Der Münchner im Himmel“ . © Marionettentheater München

Seit dem ersten nostalgischen Oktoberfest ist Siegfried Böhmke mit seinem Marionettentheater auf der Theresienwiese vertreten. Die Arbeit dort ist ein Knochenjob, trotzdem nimmt er sie gerne auf sich.

Egling – Er ist das, was man ein Oide-Wiesn-Urgestein nennt: Seit dem allerersten nostalgischen Oktoberfest im Jahr 2010 ist der Eglinger Siegfried Böhmke mit seinem Marionettentheater auf der Theresienwiese vertreten. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad verrät der Intendant des Münchner Marionettentheaters, warum er diesen Knochenjob stets gerne auf sich nimmt, was für ihn und sein knapp 20-köpfiges Team dabei die größte Herausforderung darstellt – und seinen persönlichen Zuckerstück-Moment.

Herr Böhmke, in etwa zwei Wochen startet die Wiesn. Wie laufen die Vorbereitungen?

Ich muss leider sagen: mager. Das nackte Holzgebäude für unser Theater steht zwar. Aber wegen Personalmangels haben uns die Handwerker eine Woche lang im Stich gelassen.

Wiesn in München: Siegfried Böhmke seit 2007 bei Trachten- und Schützenumzug mit dabei

Heißt im Klartext?

Es fehlen noch etliche Innenausstattungen, damit wir drinnen mit unserem Teil loslegen und zum Beispiel proben können. Deshalb hoffe ich, dass die Handwerker innerhalb der nächsten Tage alles fertig ausbauen.

Also wird es eine knappe Kiste?

Definitiv. Denn das Marionettentheater ist ja nicht alles, was aufgebaut werden muss.

Und zwar?

Seit 2007 sind wir jedes Jahr beim Trachten- und Schützenumzug dabei. Den nackten Fahrzeugwagen bekommen wir gestellt – den ganzen künstlerischen Aufbau drumherum erledige ich zusammen mit meinem Team. Heuer sind wir ganz vorne mit dabei: Zuerst kommt die Polizei, gefolgt vom Münchner Kindl und den Moriskentänzern, danach kommen schon wir. So einen Festwagen aufzubauen, das bedeutet erst mal sehr viel Arbeit. Aber wir werden pünktlich am Start sein.

Marionettentheater auf der Oidn Wiesn: „Da steckt wirklich Knochenarbeit dahinter“

Was ist bei alledem die größte Herausforderung?

Nehmen wir als Gegenbeispiel das Karussell: Einmal aufgebaut, dreht es immer dieselbe Runde. Wir spielen 127 Vorstellungen an 17 Tagen und vier verschiedene Stücke: ein Kinderprogramm am Vormittag, zwei Münchner Traditionsstücke – der Brandner Kaspar und der Münchner im Himmel – sowie eine Las-Vegas-Show. Da müssen wir durchaus zweimal am Tag die Bühne umbauen. Summa summarum steckt da wirklich eine Knochenarbeit dahinter.

Trotz machen Sie es immer wieder. Warum?

Weil es mir eine unwahrscheinliche Freude bereitet, für das Publikum zu spielen. Allein wenn man sieht, wie sich die Leute über unsere Vorführungen freuen. Alles ist eingebettet in eine riesige Geräuschkulisse: eine Dauerbeschallung aus Blasmusik, Fahrgeschäften und vielen Besuchern. Die ganze Atmosphäre ist irre. In diesen Tagen werden wir ein richtiger Teil der Schausteller-Szene. Und das ist etwas sehr Schönes.

Arbeiten auf dem Oktoberfest: „Die ganze Atmosphäre ist irre“

Stichwort „etwas sehr Schönes“: Gibt es den einen Wiesn-Moment, an den Sie sich ganz besonders gerne zurückerinnern?

Spontan fällt mir da tatsächlich etwas ein: Letztes Jahr hatten wir eine total verregnete Wiesn. An einem Abend, nach unserer letzten Vorstellung, ging ein Unwetter nieder. Es hat gewindet und geschüttet – und die Leute wollten nicht raus. Also haben wir gesagt: „Dann bleibt halt mal da.“ Gemeinsam mit meinem Team haben wir ein paar Solo-Nummern gezeigt. Die Leute durften hinter die Bühne schauen und Fragen stellen. Das Ganze hat sich eineinhalb Stunden gezogen. Die ganzen Menschen waren so dankbar, dass sie die Zeit bei uns überbrücken durften und haben sich per Handschlag verabschiedet. Das sind so schöne Zuckerstück-Momente, die einem einfach besonders in Erinnerung bleiben. kof

