Pkw kracht gegen Telefonmasten: Die Unfallursache ist unglaublich

Ein Geretsrieder (31) ist mit seinem Golf in der Gemeinde Egling von der Straße abgekommen. Er war hinterm Steuer des Pkw eingeschlafen.

Egling - Ein äußerst riskantes und unterm Strich sehr teures Nickerchen machte am Dienstagabend ein Geretsrieder. Laut Polizei schlief der 31-Jährige auf dem Weg von Öhnböck in Richtung Egling gegen 18.45 Uhr hinterm Steuer seines VW Golf ein. Die Folge: Der Pkw kam von der Straße ab und krachte gegen einen hölzernen Telefonmasten, der umfiel. Die Feuerwehr musste die über die Straße hängende Leitung absichern. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, am Golf entstand Totalschaden. Der 31-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. cce