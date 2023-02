Böse Überraschung für 74-Jährige: Unbekannter macht reichlich Beute

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Nach einem besonders schweren Fall von Diebstahl bittet die Wolfratshauser Polizei um Hinweise. © Marijan Murat

Ein Unbekannter ist in den Mercedes einer 74-Jährigen eingebrochen. Die Polizei Wolfratshausen bittet um Hinweise.

Egling - Einen besonders schweren Fall von Diebstahl meldet die Wolfratshauser Polizei: Am Samstag hatte eine 74 Jahre alte Frau aus Berg gegen 11 Uhr ihren Mercedes auf einem Parkplatz an der Austraße in Puppling (Gemeinde Egling) abgestellt. Als sie zirka eine halbe Stunde später mit ihrer 80-jährigen Begleiterin zu dem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe des Mercedes eingeschlagen worden war. Die Handtasche der 74-Jährigen sowie ein Rucksack waren aus dem Fahrzeug verschwunden.

Böse Überraschung für 74-Jährige: Unbekannter macht reichlich Beute

Den sogenannten Beuteschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Rufnummer 0 81 71/ 4 21 10 entgegen. (cce)

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)