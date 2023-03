Radweg-Baustelle startet bereits im April - Diese Straßen werden rund um Egling saniert

Von: Franziska Konrad

Teilen

Sitzung unter freiem Himmel: Gemeinsam mit Bürgermeister Oberhauser (2. v. li.) begutachtete der Eglinger Bauausschuss anstehende Sanierungen. © Sabine Hermsdorf-hiss

Der Eglinger Bauausschuss besichtigte kürzlich Straßen mit Sanierungsbedarf. Auch das Gesamtvolumen für die Baustellen wurde festgelegt.

Egling – Anstatt wie gewöhnlich im Sitzungssaal, traf sich der Eglinger Bau- und Umweltausschuss kürzlich auf dem Rathaus-Parkplatz: Gemeinsam mit Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) liefen die Ausschussmitglieder im Gemeindegebiet gut zwei Stunden Straßen ab, an denen heuer Sanierungen anstehen.

Im Anschluss legte der Bauausschuss das Volumen für die hierbei entstehenden Schätzkosten fest. Diese werden mit circa 240 000 Euro beziffert. Für die anfallenden Instandsetzungen werden nun Ausschreibungen vorbereitet. Bis auf eine Ausnahme starten die Sanierungen laut Rathauschef „voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst“. Eine Übersicht.

Baustelle an Radweg zwischen Ergertshausen und Neufahrn - Neue Asphaltdecke in Attenham

Für bereits Mitte April kündigte Oberhauser eine Baustelle zwischen Ergertshausen und Neufahrn an: Bislang hört der Radweg an der Kreuzung der Staatsstraße 2070 Richtung Neufahrn einfach auf. Konkret handelt es sich dabei „um einen Abschnitt von 150 bis 200 Metern“. „Dieses Stück wird Mitte April verbunden“, sagte der Rathauschef.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

In einem „schlechten Zustande“ befindet sich laut Oberhauser der Lindenweg in Attenham und die daran angrenzende Verbindungsstraße in Richtung Geilertshausen. Dort ist eine neue Asphaltdecke geplant.

Straßenentwässerung in Egling wird auf Vordermann gebracht

Auf Vordermann gebracht wird ebenso die Straßenentwässerung in der Tölzer Straße in Egling.

Eine neue Asphaltdecke bekommt auch die Gemeindestraße zwischen Harmating und Golkofen.

Neuer Straßenbelag in Deining und Neufahrn

In der Weiherstraße in Deining wird ebenfalls der Asphalt erneuert.

Für einen Teil des Kraxnbichlwegs in Neufahrn gibt es ebenfalls einen neuen Straßenbelag. Es handelt sich aber nur „um ein Stück von circa 15 Metern“. kof

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.