Das sagen die Behörden zum Eglinger Straßenstrich

Was den Eglinger Straßenstrich angeht, sind die Behörden uneins. Für die einen ist es ein harmloser Spaß, für die anderen ein Eingriff in den Straßenverkehr.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Satte 18 Kilometer war der Strich lang, den die Ergertshauser Burschen in der Nacht auf Pfingstmontag von Egling nach Königsdorf gemalt haben. Ein Spaß, mit dem man ein Liebespaar öffentlich machte – klar. Aber war der Scherz auch wirklich harmlos? Mit anderen Worten: Darf man das so einfach?

Ganz einig sind sich die Behörden bei der Einschätzung nicht. Die Geretsrieder Polizei gibt der Streife Recht, die in der fraglichen Nacht die Burschen durchgewunken hat. „Es ist ja nicht so, dass sie irgendwo einen Abbiegestreifen hingemalt haben, wo keiner hingehört“, sagt Lorenz Lunghammer. „Wir sollten nicht päpstlicher sein als der Papst.“

Ihm schließt sich Jürgen Neidhardt von der Straßenmeisterei Wolfratshausen an. „Ich sehe das nicht dramatisch.“ Er findet es gut, dass die Burschen ein Kalkgemisch verwendet haben, das nach wenigen Tagen von selbst verschwindet. „Da hatten wir schon ganz andere Fälle.“ In Baiernrain etwa hatte einmal ein Unbekannter innerorts ein großes Herz auf die Straße gemalt, und zwar mit Wandfarbe. „Das war jahrelang zu sehen“, erinnert sich Neidhardt. Die einzige Möglichkeit hätte darin bestanden, es wegzufräsen. Darauf hat man verzichtet.

Weniger begeistert ist man im Landratsamt. Denn: Laut Sraßenverkehrsordnung darf nichts angebracht werden, was in irgendeiner Form zu Verwechslungen führen könnte – etwa mit einem Mittel- oder Seitenstreifen. „Wir finden das verkehrsrechtlich bedenklich, so etwas sollte unterbleiben“, so Pressesprecherin Sabine Schmid. Zur Anzeige will man den Vorfall aber nicht bringen.

Ähnlich fällt das Urteil des Staatlichen Bauamts Weilheim aus. „Streng genommen ist das Sachbeschädigung“, erklärt Mitarbeiter Martin Herda. Weil die Spur einer Markierung sehr ähnlich sieht, ist das Ganze „nicht ganz ohne“. Doch weil der Kalk in den nächsten Tagen verschwindet, nimmt die Behörde von einer Anzeige Abstand.