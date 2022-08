Sanierung macht fünf Vereine glücklich: Deininger Gemeindehaus wird am Wochenende eingeweiht

Von: Peter Borchers

Bau mit historischer Bedeutung: Das alte Deininger Schul- und Gemeindehaus. Fünf Vereine finden darin eine Heimat. Am Sonntag wird es offiziell eingeweiht. © Privat

Das ehemalige Deininger Schulhaus wird am Sonntag eingeweiht. Es wurde aufwändig saniert. Bei Kaffee und Kuchen wird gefeiert.

Deining – Mit alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden ist das so eine Sache. Ihr Unterhalt ist aufwendig und kostspielig. Nicht selten geben ihre Besitzer sie deshalb dem Verfall preis. Beispiele dafür gibt es reichlich. Man muss nur nach Ammerland schauen, wo die Villa Max vor sich hinrottet. Anders sieht es im Eglinger Ortsteil Deining aus. Dort haben es die Gemeinde und fünf Ortsvereine geschafft, aus dem maroden alten Schulhaus ein Schmuckstück zu machen. Am kommenden Sonntag, 14. August, wird es offiziell eingeweiht (siehe Kasten).

Sanierung macht fünf Vereine glücklich: Deininger Gemeindehaus wird am Wochenende eingeweiht

Der 1821 errichtete Bau an der Talstraße 1 hat eine lange Geschichte: Er war Schul- und Rathaus und sogar Geburtsstation. „Nicht wenige Deininger sind darin zur Welt gekommen“, sagt Michael Falk, Mitarbeiter im Eglinger Bauamt. Aufgrund seiner historischen Bedeutung war den Deiningern schon länger klar, dass mit dem Gebäude in der Dorfmitte etwas passieren muss, soll es nicht irgendwann auseinanderfallen.

Vor gut vier Jahren machte sich der Gemeinderat in einer Sitzung erste konkrete Gedanken. Die Initiative war von der Deininger Blaskapelle ausgegangen. Sie suchte dringend einen Raum für ihre Proben und wollte das Dachgeschoss in Eigenregie herrichten. Bürgermeister Hubert Oberhauser verwies damals allerdings darauf, dass in dem Haus auch die Deininger Feuerwehr untergebracht ist, „und die hat Priorität“. Er schlug eine Machbarkeitsstudie vor. Die wurde erstellt.

Altes Schulhaus Deining: Blaskapelle wollte es sanieren - und sammelte viele Unterstützer

Bald saßen neben Feuerwehr und Blasmusik drei weiter Ortsvereine im Boot, die das Haus nutzen und aus diesem Grund bei dessen Sanierung tatkräftig mithelfen wollten: der Historische Fahrzeugverein, der Veteranenverein und die Burschen. Am 11. Mai 2020 ging es los: Gemeinsam entrümpelten die Mitglieder das komplette Gebäude, rissen Teppiche und Türstöcke heraus. Burkhard Kassner, Schriftführer der Oldtimerfreunde, spricht von „fünf vollen Containern“.

Das Deininger Schul- und Gemeindehaus nach der Sanierung. Am Sonntag wird es offiziell eingeweiht. © Privat

Deininger Gemeindehaus wird am Sonntag eingeweiht - mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen

Danach machten sich Fachfirmen an den von der Gemeinde in Auftrag gegebenen, eigentlichen Umbau. Die späteren Malerarbeiten, die Innenausstattung, den Einbau der Küche in den großen Gemeinschaftsraum und das Setzen der Türen übernahmen wiederum die fünf Vereine. „Es werden über 1000 Stunden Eigenleistung gewesen sein“, schätzt Kassner. Bauamtsmitarbeiter Falk bestätigt den großen Fleiß der Vereinsmitglieder. Die müsse man dafür „wirklich sehr loben“. Im Frühjahr 2021 waren die Arbeiten abgeschlossen. Gekostet haben Sanierung und Umbau Falk zufolge rund 1,1 Millionen Euro. Knapp die Hälfte davon – mehr als erwartet – flossen als Zuschüsse zurück in die Gemeindekasse.

Im Erdgeschoss glänzt das Gebäude nun mit einem großen Gemeinschaftsraum samt Küche und Theke. „Das ähnelt schon einer Wirtschaft“, meint Burkhard Kassner. Ebenerdig befinden sich auch jeweils kleine Lagerräume für die Burschen, die Veteranen und die Oldtimerfreunde sowie getrennte Toiletten. Über dem Gemeinschaftsraum im ersten Stock hat die Blaskapelle ihr akustisch optimiertes Reich samt einem kleinen Raum mit Spüle und Kühlschrank. Gegenüber der Musik befindet sich eine kleine Wohnung. Sie dient als Übergangsunterkunft, beispielsweise für Flüchtlinge. „Das war der Gemeinde sehr wichtig“, sagt Falk.

Festtag in Deining: Am Sonntag wird das neue Gemeindehaus eingeweiht

Die Feuerwehr bleibt in ihrem angestammten Trakt, habe laut Burkhard Kassner „nun allerdings den Vorteil, dass sie natürlich den Gemeinschaftsraum nutzen kann, beispielsweise für Versammlungen“. Warum das Haus erst jetzt offiziell eingeweiht wird, liegt laut dem Schriftführer des Historischen Fahrzeugsvereins auf der Hand: „Corona hat uns erst ausgebremst. Dafür hat das alte Haus nun wieder neues Leben gewonnen“ – und ist bereit für die nächsten 200 Jahre.

Die Einweihung beginnt am Sonntag, 14. August, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Deininger Kirche St. Nikolaus. Danach geht es in einem kleinen Umzug zum alten Schulhaus, das um 11 Uhr den kirchlichen Segen erhält. Die fünf an der Sanierung beteiligten Vereine, die in dem Haus eine neue Heimat gefunden haben, laden alle Deininger ein. Natürlich stehen die Räumlichkeiten zur Besichtigung offen. Mittags ist eine komplette Bewirtung geboten. Am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen.

