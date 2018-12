Das schöne Thanning - einst und jetzt

Georg Kreiter hat anlässlich der 1250-Jahr-Feier seines Heimatortes Thanning einen historischen Kalender gestaltet. Wer ihn haben will, sollte sich beeilen. Die Auflage ist auf 300 begrenzt.

Thanning – Wenn ein Dorf ein Jubiläum feiert, dann gehört etwas Historisches immer dazu. Das gilt auch für Thanning, wo nächstes Jahr die 1250-Jahr-Feier ansteht. Allerdings: Ein Heimatbuch gibt es bereits, und Festschriften macht man heutzutage nicht mehr. Also kam Georg Kreiter auf die Idee, einen historischen Kalender zu gestalten. Er ist jetzt erschienen, kostet dem Anlass entsprechend 12,50 Euro – und bietet einen wahren Schatz von alten Bildern.

+ Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Georg Kreiter mit seinem historsichen Kalender „1250 Jahre Thanning“. Foto: hans lippert Georg Kreiter, dessen Familie in Wolfratshausen eine Druckerei betreibt, hat keine Mühe gescheut, Bilder von anno dazumal zu besorgen. „Ich bin von Haus zu Haus gegangen und mit meinem Anliegen überall freundlich aufgenommen worden“, sagt er. Bei einem Besuch ist es nicht geblieben, normalerweise waren drei nötig. Beim ersten Mal zeigte er die geplante Musterseite vor und bat um Bilder. Beim zweiten Besuch holte er die Fotos ab und besprach sie. Beim dritten Mal ließ er sich die gestalteten Seiten absegnen.

Eigentlich hatte Kreiter vor, das Ganze auf Thanning selbst zu beschränken. Aber: Bei der ersten Veranstaltung im neuen Sportheim wurde der Wunsch geäußert, dass auch Öhnböck, Wörschhausen und Bullreuth berücksichtigt werden. So kam schließlich ein Wochenkalender mit dem beachtlichen Umfang von 53 Seiten zustande. Jede Woche ist ein anderer Hof dran.

Jede Seite des Kalenders zeigt ein aktuelles Foto des jeweiligen Anwesens. Darunter der Hofname, abfotografiert von der Tafel in der Kirche – etwa „Mang von Thanning“, oder „Six von Thanning“, allesamt in wunderbaren alten Lettern. Dazu die schwarz-weißen Impressionen aus dem alten Dorf und von seinen Bewohnern sowie ein Kalender, in dem die Termine der 1250-Jahr-Feier eingetragen sind, vom Standkonzert am Dorfplatz am 1. Januar über das Loisachgaufest am 30. Juni bis zum Jubiläumsdorffest am 14. September.

Als Mann vom Fach hatte Kreiter den Anspruch, dass die aktuelle Aufnahme des jeweiligen Hofes und die entsprechende Jahreszeit zusammenpassen. Das heißt: Schnee im Winter, Blumen im Sommer. Leider hat es 2018 nur einmal richtig geschneit. Als die ersten Flocken fielen, machte sich Kreiter sofort auf den Weg. „Da hat es schnell gehen müssen“, erzählt er mit einem Lachen. Es war ein Kampf gegen die Zeit, der Schnee war bald wieder weg.

Schön hätte es der Thanninger gefunden, wenn es gelungen wäre, die Arbeitsweise der damaligen Bevölkerung zu dokumentieren. Doch wie sich herausstellte, existieren derartige Fotos kaum. Impressionen von der Ernte, vom Melken aus der Zeit um 1930? Fehlanzeige. „Damals ist eben nicht jeder mit einem Handy rumgelaufen und hat schnell Bilder gemacht.“ Nein, man bestellte einen Fotografen, machte sich extra schön und präsentierte sich für die Nachwelt von der besten Seite. Auch das ist ein Stück Kulturgeschichte.

Der historische Kalender ist etwas Besonderes – und soll es nach dem Willen von Georg Kreiter auch bleiben. 300 Exemplare hat er angefertigt, ein Nachdruck bei großer Nachfrage wäre ihm nicht unbedingt Recht. „Es soll ganz bewusst keine Massenware sein“, erklärt er. Wer den Kalender einmal durchgeblättert hat, weiß: Das ist er ganz gewiss nicht.

Der Kalender

ist zum Preis von 12,50 Euro bei der Raiffeisenbank und in der Bäckerei Thanning erhältlich, ebenso bei der Gemeinde Egling sowie in der Metzgerei Oberhauser.